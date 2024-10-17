Как разделы в книгах: ученые обнаружили новую особенность человеческого мозга

Ученые обнаружили, что человеческий мозг сегментирует воспоминания, распределяя их как разделы в книгах. Это открытие меняет представление о том, как формируется опыт и память человека.

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Жизнь часто кажется последовательностью отдельных событий, каждое из которых по-своему формирует наш опыт. Недавнее исследование изучило, как человеческий мозг организует эти события, и показало, что он сегментирует жизнь на отдельные "главы", обозначенные изменениями в нашей деятельности и окружении пишет Science Alert.

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Исследователи из Колумбийского университета в США изучили этот процесс и обнаружили, что изменения в активности мозга происходят, когда люди переходят от одного места или задачи к другому. Эта сегментация имеет решающее значение для понимания непрерывного потока жизни. Однако до сих пор было не совсем понятно, как мозг решает, где заканчивается один раздел и начинается другой.

Исследование показало, что эта сегментация является личной, на нее влияет то, что является важным для нас в каждый конкретный момент. По словам Кристофера Балдассано, профессора психологии из Колумбийского университета, их исследование бросает вызов идее, что эти сдвиги в активности мозга являются лишь реакцией на внешние изменения.

"Наши результаты показывают, что мозг активно организует жизненный опыт в значимые фрагменты, а не пассивно реагирует на изменения в окружающей среде", — объясняет Балдассано.

Это означает, что простое перемещение из одного места в другое, например, от автобусной остановки в кафе, не обязательно вызывает новую главу в памяти. Вместо этого мозг может продолжать отслеживать разговор или деятельность в разных местах, фиксируя то, что является важным.

Чтобы исследовать это дальше, исследователи создали 16 аудиоисторий с различными местами и сценариями, например, ресторанами и аэропортами, а также событиями, такими как расставание или бизнес-сделки.

В общей сложности 415 участников прослушали эти истории, причем мозговую активность некоторых испытуемых мониторили во время эксперимента. Участников просили указать, когда, по их мнению, начиналась новая часть истории.

Интересно, что когда участников просили сосредоточиться на определенных аспектах истории, таких как еда или предложение, их мозговая активность соответственно менялась. Это свидетельствует о том, что наш мозг приспосабливает то, как он сегментирует опыт на основе наших приоритетов и фокуса в этот момент. Будущие исследования имеют целью выяснить, как ожидания и прошлый опыт влияют на этот процесс.

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Исследование проливает свет на сложные механизмы, лежащие в основе того, как мы переживаем и организуем жизненные события, и позволяет предположить, что можно узнать гораздо больше о том, как наш мозг записывает и обрабатывает воспоминания.

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Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.