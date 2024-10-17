Як розділи в книжках: вчені виявили нову особливість людського мозку

Науковці виявили, що людський мозок сегментує спогади, розподіляючи їх як розділи в книжках. Це відкриття змінює уявлення про те, як саме формується досвід та пам’ять людини.

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Життя часто здається послідовністю окремих подій, кожна з яких по-своєму формує наш досвід. Нещодавнє дослідження вивчило, як людський мозок організовує ці події, і показало, що він сегментує життя на окремі "глави", позначені змінами в нашій діяльності та оточенні пише Science Alert.

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Дослідники з Колумбійського університету в США вивчили цей процес і виявили, що зміни в активності мозку відбуваються, коли люди переходять від одного місця або завдання до іншого. Ця сегментація має вирішальне значення для розуміння безперервного потоку життя. Однак до досі було не зовсім зрозуміло, як мозок вирішує, де закінчується один розділ і починається інший.

Дослідження виявило, що ця сегментація є особистою, на неї впливає те, що є важливим для нас у кожний конкретний момент. За словами Крістофера Балдассано, професора психології з Колумбійського університету, їхнє дослідження кидає виклик ідеї, що ці зрушення в активності мозку є лише реакцією на зовнішні зміни.

"Наші результати показують, що мозок активно організовує життєвий досвід у значущі фрагменти, а не пасивно реагує на зміни в навколишньому середовищі", — пояснює Балдассано.

Це означає, що просте переміщення з одного місця в інше, наприклад, від автобусної зупинки до кафе, не обов'язково спричиняє нову главу в пам'яті. Натомість мозок може продовжувати відстежувати розмову або діяльність у різних місцях, фіксуючи те, що є важливим.

Щоб дослідити це далі, дослідники створили 16 аудіоісторій з різними місцями та сценаріями, наприклад, ресторанами та аеропортами, а також подіями, такими як розставання або бізнес-угоди.

Загалом 415 учасників прослухали ці історії, причому мозкову активність деяких піддослідних моніторили під час експерименту. Учасників просили вказати, коли, на їхню думку, починалася нова частина історії.

Цікаво, що коли учасників просили зосередитися на певних аспектах історії, таких як їжа або пропозиція, їхня мозкова активність відповідно змінювалася. Це свідчить про те, що наш мозок пристосовує те, як він сегментує досвід на основі наших пріоритетів і фокусу в цей момент. Майбутні дослідження мають на меті з'ясувати, як очікування та минулий досвід впливають на цей процес.

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Дослідження проливає світло на складні механізми, що лежать в основі того, як ми переживаємо та організовуємо життєві події, і дозволяє припустити, що можна дізнатися набагато більше про те, як наш мозок записує та обробляє спогади.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.