Академия Платона: как клуб философов стал первым университетом в истории

Первый в истории университет основал Платон в Афинах, создав так называемую Академию. Сначала в этом месте собирались мыслители для обсуждения различных наук, а впоследствии здесь начали обучать желающих.

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В Афинах около 387 года до н. э. возникла "Академия", которая была местом, где собирались интеллектуалы для обсуждения широкого круга философских тем. Школу назвали в честь героя Академа, но именно Платон заложил основы этого влиятельного учреждения, превратив его в то, что часто считают первым в мире университетом, пишет GreekReporter.

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Сначала Платон приобрел землю и начал проводить неформальные встречи с такими выдающимися мыслителями, как Теэтет из Суниума, Архит из Тарента и Неоклид. В течение многих лет эти встречи носили случайный характер, пока в 380-х годах до н. э. не прибыл Евдокс из колонии лакедемонян Книд.

Его присутствие ознаменовало официальное основание Академии, где обсуждали философию, математику, астрономию, политику и тому подобное. Несмотря на то, что Академия не функционировала как современный университет, спектр тем, о которых там дискутировали, принес ей звание первого учебного заведения такого типа.

Академия Платона была не просто центром интеллектуальной мысли, она также имела глубокое культурное значение. Сад, где Платон проводил свои дискуссии, стал местом проведения различных общественных и религиозных мероприятий.

Например, здесь проходил ночной факельный забег к алтарю Прометея и дионисийская процессия из Афин, сочетая научные поиски с местными традициями. Дорогу, которая вела к Академии, устелили афинскими надгробиями, что служили напоминанием о связи между жизнью, смертью и интеллектуальным наследием.

Внутри Академии студенты не имели ученых званий в современном понимании, но делились на младших и старших членов. Учение Платона включало сочетание лекций и семинаров-диалогов, что поощряло глубокие философские дискуссии. Аристотель, один из самых известных участников Академии, стал самой выдающейся фигурой в истории философии.

Хотя сейчас это считается легендой, говорят, что известная надпись украшала вход в Академию: "Пусть никто не входит в двери, кто не имеет добродетелей" ("Μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω μοι τη θύρα"), что отражает приверженность заведения к интеллектуальной строгости. Примечательно, что при жизни Платона Академия не брала никакой платы за обучение, обеспечивая свободный доступ к образованию. Она продолжала работать еще почти 200 лет после его смерти.

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Однако в 86 году до н. э. римский полководец Луций Корнелий Сулла возглавил нападение на Афины, в результате которого Академия была полностью разрушена. Несмотря на то, что она так и не открылась, ее наследие сохранилось. Влияние Академии выходило за пределы ее физического присутствия, обеспечивая основу для интеллектуальной мысли, которая продолжает формировать наше понимание мира и сегодня.

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