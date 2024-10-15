Проще не стало: ученые узнали первичное происхождение японцев, однако есть нюанс

Ученые исследовали связь древних геномов периода Яей и Кофун и обнаружили, что современное японское население частично происходит с Корейского полуострова. Однако то, как именно эволюционировал геном японского населения, до сих пор неизвестно.

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Недавнее исследование пролило новый свет на модели миграции на Японский архипелаг в периоды Яей и Кофун, показав, что большинство иммигрантов происходили с Корейского полуострова. Это исследование, проведенное группой специалистов из Токийского университета, дает важное представление о происхождении японского населения, пишет Phys.org.

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Исследовательская группа под руководством Джонгхюн Кима (Jonghyun Kim) и Джун Охаши (Jun Ohashi) проанализировала полный геном человека периода Яей и обнаружила, что он имеет наибольшее сходство с корейским населением среди всех неяпонских групп. Это открытие согласуется с глобальным пониманием того, что современное японское население имеет двойное происхождение, но оно также позволяет глубже изучить специфику миграции в те исторические периоды.

В период Дземон Японский архипелаг оставался относительно изолированным, пока около 3000 года до н. э. не начался приток иммигрантов из континентальной Азии, в основном в периоды Яей и Кофун. По словам Охаши, более 80% современного японского ядерного генома можно проследить до предков из Восточной и Северо-Восточной Азии. Однако точное происхождение этих генетических влияний до сих пор оставалось неясным.

В исследовании сравнивался геном особи периода Яей из стоянки Дойгахама, расположенной в префектуре Ямагучи, с древними и современными геномами из Восточной и Северо-Восточной Азии. Результаты продемонстрировали сильную генетическую связь между этой особью периода Яей и современными корейскими популяциями, которые также разделяют смесь предков из Восточной и Северо-Восточной Азии.

Этот анализ подтверждает вывод о том, что иммигранты с Корейского полуострова были основной группой, прибывавшей в Японию в эти периоды, что фактически исключает теорию о двух отдельных волнах иммиграции, как это ранее предполагалось в модели трехстороннего примешивания.

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Хотя эти выводы проясняют первичное происхождение древних иммигрантов Японии, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, как генетический состав современного японского населения эволюционировал из-за постоянного взаимодействия между этими группами иммигрантов и коренным народом. Исследователи стремятся изучить больше геномов периода Яей, чтобы лучше понять сложное генетическое сочетание, которое сформировало современную Японию.

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