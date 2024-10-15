Простіше не стало: вчені дізналися первинне походження японців, проте є нюанс

Науковці дослідили зв’язок стародавніх геномів періоду Яйой та Кофун й виявили, що сучасне японське населення частково походить із Корейського півострова. Проте те, як саме еволюціонував геном японського населення, досі невідомо.

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Нещодавнє дослідження пролило нове світло на моделі міграції до Японського архіпелагу в періоди Яйой і Кофун, показавши, що більшість іммігрантів походили з Корейського півострова. Це дослідження, проведене групою фахівців з Токійського університету, дає важливе уявлення про походження японського населення, пише Phys.org.

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Дослідницька група під керівництвом Джонгхюн Кіма (Jonghyun Kim) і Джун Охаші (Jun Ohashi) проаналізувала повний геном людини періоду Яйой і виявила, що він має найбільшу схожість із корейським населенням серед усіх неяпонських груп. Це відкриття узгоджується з глобальнішим розумінням того, що сучасне японське населення має подвійне походження, але воно також дозволяє глибше вивчити специфіку міграції в ті історичні періоди.

У період Дзьомон Японський архіпелаг залишався відносно ізольованим, поки близько 3000 року до н. е. не почався приплив іммігрантів з континентальної Азії, здебільшого в періоди Яйой і Кофун. За словами Охаші, понад 80% сучасного японського ядерного геному можна простежити до предків зі Східної та Північно-Східної Азії. Однак точне походження цих генетичних впливів досі залишалося незрозумілим.

У дослідженні порівнювався геном особини періоду Яйой зі стоянки Дойгахама, розташованої в префектурі Ямаґучі, з давніми та сучасними геномами зі Східної та Північно-Східної Азії. Результати продемонстрували сильний генетичний зв'язок між цією особою періоду Яйой та сучасними корейськими популяціями, які також поділяють суміш предків зі Східної та Північно-Східної Азії.

Цей аналіз підтверджує висновок про те, що іммігранти з Корейського півострова були основною групою, яка прибувала до Японії в ці періоди, що фактично виключає теорію про дві окремі хвилі імміграції, як це раніше передбачалося в моделі тристороннього домішування.

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Хоча ці висновки прояснюють первинне походження давніх іммігрантів Японії, необхідні подальші дослідження, щоб з'ясувати, як генетичний склад сучасного японського населення еволюціонував через постійну взаємодію між цими групами іммігрантів і корінним народом. Дослідники прагнуть вивчити більше геномів періоду Яйой, щоб краще зрозуміти складне генетичне поєднання, яке сформувало сучасну Японію.

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