В одних кроссовках: голый турист на велосипеде возмутил женщин в Испании (видео)

Местные жители разозлились, а некоторые даже предложили арестовать нарушителя общественного порядка.

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Жительницы острова Лансароте возмущены из-за вызывающего поведения одного из путешественников, который катался на велосипеде в одних кроссовках. Этот инцидент только усилил антитуристические протесты, которые в последнее время набирают обороты в Испании, пишет издание The Sun.

Голого мужчину среднего возраста в кроссовках и панаме очевидцы сняли на видео в северо-восточной части курортного острова в эту субботу, 1 июня.

Женщина, которая снимала нарушителя общественного порядка на видео из салона машины, сказала на испанском: "Я просто не могу в это поверить".

Когда фотографии и скриншоты появились в социальных сетях, местные жители разозлились, а некоторые даже предложили арестовать голого велосипедиста.

Голого мужчину среднего возраста в кроссовках и панаме очевидцы сняли на видео в северо-восточной части курортного острова Фото: YouTube

"Это называется нудизм на дороге. Дети не должны видеть подобные вещи", — убеждена работница местного отеля Ванеса Фигероа, которая живет в Арресифе — столице острова Лансароте.

Другие пользователи также выразили свое возмущение от увиденного на снимках.

"Почему сюда стекается все это дерьмо? Если бы этот человек был в своей стране, то не делал бы такого";

"Лансароте вышел из-под контроля, и никто ничего не делает";

"Когда закончится весь этот кошмар";

"Я не хочу, чтобы мои дети видели этих извращенцев".

На самом деле в некоторых общественных местах Испании, в частности на Балеарских островах, туристам даже запрещено носить бикини или шорты для плавания где угодно, кроме пляжа. Нарушителю грозит штраф в 580 евро. Однако далеко не все путешественники, похоже, считаются с этими правилами.

Напомним, ранее Фокус писал о 36-летней британской журналистке Джорджетте Калли, которая решила провести социальный эксперимент и шесть дней прожить без одежды. Женщине пришлось пойти выбрасывать мусор абсолютно обнаженной и поехать в магазин в одном пальто. Прежде всего Калли интересовало, как изменится ее самочувствие.

Кроме того, фитнес-блогершу Манаэль аль-Отайби из Саудовской Аравии бросили за решетку на 11 лет после того, как она сходила на шопинг в наряде, который назвали неприемлемым. Приговор девушке объявили в январе, но детали дела появились только сейчас.