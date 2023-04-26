140-кілограмова співачка Ліззо показала фігуру в бікіні (відео)

Артистка вирушила у 17-денний тур по США.

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34-річна американська співачка Ліззо (Lizzo), яка має 13 номінацій на "Греммі" та чотири перемоги, знаменита не лише своєю творчістю, а й зовнішністю. При зрості 178 см вона важить 140 кг і є, мабуть, найбільшою представницею західного шоу-бізнесу. Однак вага не заважає її любові до облягаючих комбінезонів та відвертих бікіні. Черговий приклад – одне з останніх відео артистки в TikTok.

Ліззо опублікувала відео танцю в блакитному купальнику з принтом тай-дай на балконі свого готелю перед тим, як вийти на сцену в Сент-Луїсі (штат Міссурі). Вона танцює під хіт 2003 року Shake Ya Tailfeather.

Її зазвичай розпущене каштанове волосся було прибране під рожеву хустку, а образ завершували чорні сонцезахисні окуляри.

Щоб привернути увагу своїх шанувальників до великого шоу, вона підписала відео: "Сьогодні ввечері у Сент-Луїсі!"

Ліззо зараз бере участь у другому етапі The Special 2our в Північній Америці. Він проходить на підтримку її четвертого студійного альбому Special, що вийшов минулого літа. 17-денне турне стартувало на арені Thompson-Boling Arena у Ноксвіллі, штат Теннессі, 21 квітня

Special – четвертий студійний диск Ліззо, випущений 15 липня 2022 року. Артистка дебютувала із головним синглом альбому About Damn Time 14 квітня 2022 року. Пісня отримала "Греммі" у номінації "Запис року" на 65-й щорічній церемонії премії у лютому цього року.

Special є продовженням альбому зірки, який отримав кілька премій Греммі, Cuz I Love You, що вийшов 2019-го.

Платівка відзначена трьома преміями "Греммі": "Найкращий сучасний міський альбом", "Найкраще сольне поп-виконання" за сингл Truth Hurts та "Найкраще традиційне R&B-виконання" за пісню Jerome.

Щодо зайвої ваги, то виконавиця неодноразово стикалася з хейтом у свій бік. Але якщо до критики співачка ставиться спокійно, то слова Каньє Веста буквально розлютили знаменитість.

"Боти в соцмережах засуджують її схуднення, тому що ЗМІ хочуть створити враження, що зайва вага – це нова мета, хоча насправді це шкідливо для здоров'я. Це щось демонічне", – заявив екс-чоловік Кім Кардашьян.

"Невже моя музика і моя вага настільки нерозривно пов'язані, що, якщо я скину вагу, я загублю шанувальників або втрачу значущість? Мені все одно! Я веду дуже здоровий спосіб життя. Люди називали мене товстою все моє життя. Але це був перший раз, коли я побачила образу того, як я виглядаю, хто я є і моєї музики в одному флаконі. І це справді завдало мені болю. І якщо це говорить одна людина, то за нею повторює інша, і це розмножується, як грьобаний вірус", відповіла Ліззо і реперу, і всім хейтерам.

Раніше Фокус писав, що Ліззо повторила образ російської актриси та режисерки Ренати Литвинової.