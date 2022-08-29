Ліззо повторила образ Ренати Литвинової у сукні-палатці

На церемонії MTV реп-виконавиця з'явилася в неосяжному вбранні

Червона доріжка MTV Video Music Awards 2022 цього року порадувала фанатів великою кількістю відвертих вбрань, але сукня реперші Lizzo особливо привернула увагу. Тому, що вона зайняла майже всю червону доріжку, пише Vogue.

Сукня-палатка від Jean Paul Gaultier Couture, авторства Гленна Мартенса, була величезною. Судячи з відео, співачка, яка перемогла в номінації Video for Good, пересувалася в ньому важко.

Щоб вона ефектно виглядала на фото, їй знадобилися відразу кілька помічників, які розкладали спідниці навколо неї на фотосеті.

Отже, отримувати нагороду вона вийшла в іншому вбранні, в якому можна було пересуватися без сторонньої допомоги.

У мережі сукню Ліззо вже порівняли не лише з наметом, а й із парашутом, який так і не змогли скласти.

[ + – ] Ліззо у сукні-палатці Jean Paul Gaultier Couture

А ще вбрання виявилося дуже схожим на зелену сукню, яку демонструвала російська акторка та муза Демни Гвасалія — Рената Литвинова.

[ + – ] Рената Литвинова у Balenciaga Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Хоч її зелена сукня-намет і була від бренду Balenciaga, але схожість очевидна. Схоже, цього сезону в трендах величезні об'ємні вбрання з легкої тканини, під якими легко сховатися.

Нагадаємо, Рената Литвинова та Кім Кардяш'ян у липні взяли участь у показі Balenciaga. Для Кім це був дебют на подіумі.