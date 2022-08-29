Лиззо повторила образ Ренаты Литвиновой в платье-палатке

На церемонии MTV рэп-исполнительница появилась в необъятном наряде

Красная дорожка MTV Video Music Awards 2022 в этом году порадовала фанатов обилием откровенных нарядов, но платье рэперши Lizzo особо привлекло внимание. Потому что оно заняло почти всю красную дорожку, пишет Vogue.

Платье-палатка от Jean Paul Gaultier Couture, авторства Гленна Мартенса, было огромно. Судя по видео, певица, которая победила в номинации Video for Good, передвигалась в нем с трудом.

Чтобы она эффектно смотрелась на фото, ей понадобились сразу несколько помощников, которые располагали юбки вокруг нее на фотосете.

Так что получать награду она вышла в другом наряде, в котором можно было передвигаться без посторонней помощи.

В Сети платье Лиззо уже сравнили не только с палаткой, но и с парашютом, который так и не смогли сложить.

[ + – ] Лиззо в платье-палатке Jean Paul Gaultier Couture

А еще наряд оказался очень похож на зеленое платье, которое демонстрировала российская актриса и муза Демны Гвасалия – Рената Литвинова.

[ + – ] Рената Литвинова в Balenciaga Фото: instagram.com/renatalitvinovaofficiall

Хоть ее зеленое платье-палатка и было от бренда Balenciaga, но сходство очевидно. Похоже, в этом сезоне в трендах огромные объемные наряды из легкой ткани, под которыми легко спрятаться.

Напомним, Рената Литвинова и Ким Кардяшьян в июле приняли участие в показе Balenciaga. Для Ким это был дебют на подиуме.