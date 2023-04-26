140-килограммовая певица Лиззо показала фигуру в бикини (видео)

Артистка отправилась в 17-дневный тур по США.

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34-летняя американская певица Лиззо (Lizzo), у которой 13 номинаций на "Грэмми" и четыре победы, знаменита не только своим творчеством, но и внешностью. При росте 178 см она весит 140 кг и является, пожалуй, самой крупной представительницей в западном шоу-бизнесе. Однако вес не мешает ее любви к облегающим комбинезонам и откровенным бикини. Очередной тому пример – одно из последних видео артистки в TikTok.

Лиззо опубликовала видео танца в обтягивающем голубом купальнике с принтом тай-дай на балконе своего отеля перед тем, как выйти на сцену в Сент-Луисе (штат Миссури). Она пляшет под хит 2003 года Shake Ya Tailfeather.

Ее обычно распущенные каштановые волосы были убраны под розовый платок, а образ завершали черные солнцезащитные очки.

Чтобы привлечь внимание своих поклонников к большому шоу, она подписала видео: "Сегодня вечером в Сент-Луисе!"

Лиззо в настоящее время участвует во втором этапе The Special 2our в Северной Америке. Он проходит в поддержку ее четвертого студийного альбома Special, который вышел прошлым летом. 17-дневное турне стартовало на арене Thompson-Boling Arena в Ноксвилле, штат Теннесси, 21 апреля

Special – четвертый студийный диск Лиззо, выпущенный 15 июля 2022 года. Артистка дебютировала с заглавным синглом альбома About Damn Time 14 апреля 2022 года. Песня получила "Грэмми" в номинации "Запись года" на 65-й ежегодной церемонии премии в феврале этого года.

Special является продолжением альбома звезды, получившего несколько премий Грэмми, Cuz I Love You, вышедшего в 2019-м.

Пластинка отмечена тремя премиями "Грэмми": "Лучший современный городской альбом", "Лучшее сольное поп-исполнение" за сингл Truth Hurts и "Лучшее традиционное R&B-исполнение" за песню Jerome.

Что касается лишнего веса, то исполнительница неоднократно сталкивалась с хейтом в свою сторону. Но если к критике певица относится снисходительно, то слова Канье Уэста буквально взбесили знаменитость.

"Боты в соцсетях осуждают ее похудение, потому что СМИ хотят создать впечатление, что лишний вес – это новая цель, хотя на самом деле это вредно для здоровья. Это что-то демоническое", – заявил экс-муж Ким Кардашьян.

"Неужели моя музыка и мой вес настолько неразрывно связаны, что, если я сброшу вес, я потеряю поклонников или утрачу значимость? Мне все равно! Я веду очень здоровый образ жизни. Люди называли меня толстой всю мою жизнь. Но это был первый раз, когда я увидела оскорбление того, как я выгляжу, кто я есть и моей музыки в одном флаконе. И это действительно причинило мне боль. И если это говорит один человек, то за ним повторяет другой, и это размножается, как гребаный вирус", – ответила Лиззо и рэперу, и всем хейтерам.

Ранее Фокус писал, что Лиззо повторила образ российской актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой.