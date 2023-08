Лиззо хочет подать в суд на танцовщиц, которые выступили против нее: появился веский повод

Адвокат Лиззо Марти Сингер в качестве невиновности Лиззо представил новое фото с ее танцовщицами, которое противоречит заявлениям девушек, виступивших против артистки.

Американская певица Лиззо, ранее опровергавшая все обвинения бывших танцовщиц в свою сторону о харрасменте и бодишейминге, решила, что одних оправданий мало и собирается подать встречный иск против Кристалл Уильямс, Ноэль Родригес и Арианны Дэвис, пишет Daily Mail.

Напомним, эти три девушки обвиняют артистку в сексуальных и расовых домогательствах и создании враждебной рабочей среды, утверждая, что бодипозитивная поп-икона вовлекла их в унизительные секс-шоу во время гастролей по Европе в феврале и марте 2023 года. Лиззо же заявила, что никого ни к чему не принуждала. И вот сейчас появились фотографии, которые могут сыграть ей на руку.

На снимках, полученных изданием, все три танцовщицы весело позируют с топлес артистами за кулисами кабаре Crazy Horse в Париже 5 марта 2023 года – через несколько недель после того, как они заявили, что Лиззо заставляла их есть бананы и ловить фаллоиммитаторы из влагалищ артисток во время февральского выступления в печально известном квартале красных фонарей Амстердама.

Адвокат Лиззо Марти Сингер рассказал, что истицы "счастливо резвились за кулисами" и "радостно наслаждались", несмотря на то, что в своем иске они утверждали, что были вынуждены действовать против своей воли.

"Как гласит старая поговорка, картинка говорит вместо тысячи слов. В своем иске трое истиц утверждают, что их заставили пойти на шоу в Crazy Horse 5 марта 2023 года против их воли. На самом деле, после того, как они посмотрели танцевальное шоу топлес, они пошли за кулисы с другими девушками из Big Grrrls, где встретились с артистами. На фотографиях и видео видно, как Арианна Дэвис, Кристалл Уильямс и Ноэль Родригес весело резвятся за кулисами с танцорами Crazy Horse в ярких париках. Эти изображения, на которых видно, как трое истцов радостно веселятся за кулисами после шоу топлес, были сделаны после их визита в Бананенбар в Амстердаме в феврале 2023 года, на который они жалуются в своем иске. Через несколько недель после посещения Crazy Horse, показанного на фотографиях, все трое истцов взяли перерыв и решили вернуться на третий этап тура Лиззо", – заявил адвокат артистки.

Кроме того, есть запись прослушивания песни Лиззо "Watch Out for the Big Grrrls", записанная истицей Арианной Дэвис и представленной 5 апреля 2023 года, в которой Дэвис объяснила, что проходит прослушивание в качестве певицы, и сказала, что работа с Лиззо была "потрясающей" и "такой замечательной"

"Вплоть до последней минуты я не осознавала, насколько все было плохо и насколько мной воспользовались. Я просто искренне хотела сохранить свою работу. Это видео еще раз объясняет, как сильно я старалась угодить Лиззо", – позже заявила Дэвис.

"После того, как видео с прослушиванием мисс Дэвис стало достоянием общественности, она попыталась объяснить свои восторженные комментарии о Лиззо, заявив, что "большая часть" ее обвинений основана на событиях, которые произошли позже. Это оправдание полностью противоречит фактам, в том числе и этим изображениям. Эти неопровержимые фотографии и видео, а также дополнительные существенные доказательства доказывают вопиющие противоречия между тем, что заявляют истцы в своем фиктивном иске, и тем, что на самом деле доказано фактами. Иск является фикцией. Лиззо намерена подать в суд за злонамеренное преследование после того, как выиграет дело и эти ложные претензии будут отклонены", – подчеркнул Сингер.

В свою очередь адвокат истиц Неама Рахмани в комментарии TMZ заявил:

"Конечно, они хотели сохранить свою работу. Им, как и всем остальным, нужно было оплачивать счета, но, наконец, им надоело злоупотребления. Мы поддерживаем все претензии в иске и с нетерпением ждем суда. Мы слышали от других бывших сотрудников, которые делились подобными историями, и, как видно из сегодняшней статьи Los Angeles Times о том, как Лиззо использовала интимные кадры своих танцоров без их одобрения в документальном фильме HBO Max "Любовь Лиззо" 2022 года, мы видя еще больше закономерностей того, как много Лиззо думает о тех, кто на нее работает. Понятно, что не очень".

