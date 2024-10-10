Лиззо показала похудевшую фигуру в нижнем белье (видео)

Звезда уже более пяти месяцев активно занимается спортом и следит за питанием.

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36-летняя американская певица и сторонница бодипозитива Лиззо в последнее время активно взялась за свое здоровье и теперь пропагандирует правильное питание и занятия в спортзале. Это приносит свои результаты, и артистка, которая ранее весила 140 кг, в Instagram с удовольствием демонстрирует результаты похудения. В недавнем посте знаменитость показала свою похудевшую фигуру в черном бюстгальтере с глубоким вырезом и трусиках от своего бренда корректирующего белья Yitty, который предназначен для всех типов телосложения.

Улыбаясь на камеру, обладательница премии Грэмми надела серые спортивные штаны и толстовку с капюшоном

"Уже осень?", – подписала она публикацию.

Недавно злопыхатели обвинили артистку в том, что она теряет свои килограммы благодаря не тренировкам, а популярному среди звезд шоу-бизнеса препарату от сахарного диабета Ozempic. Это задело самолюбие Лиззо, и она ответила им коротким роликом, где позирует в коротком атласном халатике.

"Когда вы наконец получаете обвинения в приеме Ozempic после 5 месяцев силовых тренировок и дефицита калорий", – гласит подпись.

В интервью The New York Times в марте она рассказала о своем пути к снижению веса.

"Я методично худела очень медленно. Я на самом деле не вижу этого, потому что те, кто находится на пути естественного снижения веса, знают: потеря веса – самая медленная вещь в мире, и вы не замечаете этого, пока не столкнетесь", – подчеркнула Лиззо.

Ранее Фокус писал, что голливудская актриса Кэти Бейтс, потерявшая за 7 лет 45 килограммов веса, призналась, что последние 9 килограммов она сбросила с помощью Ozempic.

В употреблении этого препарата также подозревают Опру Уинфри, Кристину Агилеру, Кэти Перри и других знаменитостей, которые резко похудели.