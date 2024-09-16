Похудевшая на 45 кг любимица Стивена Кинга показала новое тело на премии Эмми (фото, видео)

Кэти Бейтс передумала уходить на пенсию и снова полна сил и энергии для дальнейшей работы.

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76-летняя американская актриса и режиссер Кэти Бейтс посетила 76-й церемонию вручения премии "Эмми" и поразила поклонников на красной дорожке своей внешностью, пишет Deadline.

Звезда, улыбаясь, позировала фотографам в темно-фиолетовом платье с пайетками в пол, которое, отчасти, казалось черным из-за слоя бисера, вплетенного в ткань. Образ завершали пара остроносых черных туфель с узором и черной сумочкой.

Свои волосы с проседью она оставила распущенными.

Кэти Бейтс и Скай П. Маршалл

Кэти была соведущей церемонии в театре Peacock в центре Лос-Анджелеса, а ее партнерами стали Дэн Леви и его отец Юджин Леви. Хотя Бейтс уже много лет является признанной и состоявшейся звездой, ее добавление в список ведущих было частью рекламной кампании нового перезапуска сериала "Мэтлок", премьера которого состоялась 22 сентября.

Бейтс исполняет главную роль Мэдлин Мэтлок в перезапуске юридической драмы, в которой изначально главную роль играл Энди Гриффит. Он воплотил образ адвоката Бена Мэтлока в сериале, который длился девять сезонов с 1986 по 1992 год на NBC, а затем на ABC.

Ее коллега по фильму, Скай П. Маршалл, которая играет еще одного адвоката по имени Олимпия, в итоге присоединилась к ней на красной дорожке.

Еще недавно Бейтс на полном серьезе рассуждала об уходе на пенсию, но съемки в "Мэтлоке" заставили ее пересмотреть планы. Более того, актриса сумела сбросить 45 килограммов веса и теперь чувствует себя полной сил.

"Мне очень помогло то, что за последние шесть или семь лет я потеряла 100 фунтов (45 кг). Я не думаю, что я была такой худой со времен учебы в колледже", – призналась она.

После такого похудения многие заподозрили актрису в приеме препарата Ozempic, который очень любят голливудские знаменитости. Он помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с диабетом 2 типа. Ozempic не одобрен для снижения веса, но некоторые врачи прописывают его людям, пытающимся сбросить лишние килограммы.

Кэти Бейтс, 2024 год Фото: Getty

Столкнувшись с диабетом, который передается по наследству, Бейтс утверждает, что на протяжении шести лет, в течение которых сбросила весь вес, она была в лучшем состоянии здоровья, чем когда-либо за последние годы.

У Бейтс – лимфедема, и в 2003 году ей поставили диагноз рак яичников, а затем – рак груди в 2012 году.

Так5 актриса выглядела в 2015 году Фото: Getty

Кэти Бейтс называют любимой актрисой "короля ужасов" Стивена Кинга. Во время сессии вопросов и ответов с Politics and Prose Стивен Кинг сказал, что его любимый персонаж — Энни Уилкс из "Мизери". Неуравновешенная медсестра, которая забирает к себе своего любимого автора после того, как он чуть не погиб в автокатастрофе, Энни — злодейка из болезненно недооцененного романа Стивена Кинга "Мизери". По мере того, как здоровье ее пациента улучшается, автор понимает, что Энни более нестабильна, чем кажется, и, возможно, даже спровоцировала обстоятельства его почти фатальной аварии. С этого момента начинается битва умов между отчаянным писателем и его поклонницей номер один, которая готова убить, чтобы оставить его только себе.

Роль Уилкс с блеском сыграла Кэти Бейтс, которая стала первой актрисой, получившей "Оскар" и "Золотой глобус" за исполнение роли персонажа Стивена Кинга. Победа Бейтс была заслуженной, поскольку ей удалось наделить характер Энни трагической невинностью и чувством наивности, которое пронизывало даже самые мрачные сцены фильма. В то время как Голливуд редко делает правильные адаптации Стивена Кинга, Бейтс позаботилась о том, чтобы любимый персонаж писателя ужасов был еще лучше на большом экране.

Ранее Фокус писал, что Стивен Кинг обратился к россиянам из-за войны в Украине.