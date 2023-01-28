"Путин должен уйти": Стивен Кинг обратился к россиянам из-за войны в Украине

Стивен Кинг раскритиковал Россию за ведение бессмысленной войны и обстрела мирных жителей.

Related video

Американский писатель Стивен Кинг обратился к жителям России с призывом остановить войну в Украине. Он опубликовал послание 28 января на своей странице в Twitter.

"Король ужасов" осудил российскую агрессию и вторжение войск на территорию Украины, а также удары по мирным украинским районам.

"Ради Бога, Россия, останови эту бессмысленную войну в Украине. Прекрати бомбить невооруженных гражданских", — написал Стивен Кинг. — "Путин должен уйти в отставку".

Твит Стивена Кинга получил более 64 тысяч лайков и спровоцировал множество комментариев. Многие пользователи соцсети поддержали требование писателя, но некоторые обратили внимание, что слов будет недостаточно для прекращения боевых действий. Пресс-служба министерства обороны Украины также прокомментировала обращение знаменитости и заверила: россияне не хотят прекращать войну, но украинские войска заставят их отступить.

Автор романов уже не впервые публично поддерживает Украину. В октябре Стивен Кинг от лица всего мира призвал Россию убраться с украинских земель.

В декабре Стивен Кинг назвал мир в Украине своим самым заветным желанием на 2023 год. Таким образом он ответил на опрос своего коллеги-писателя Дона Винслоу, прославившегося своими детективными романами.

В ноябре Верховная Рада по ошибке заявила о прибытие Стивена Кинга в Украину. Пресс-служба, поверив некоторым СМИ, сообщила, будто писатель приедет в Киев на поезде из Варшавы. Позже "Укрзалізниця" опровергла слухи, но пообещала оказать Стивену Кингу свои услуги в любое время. Советник Офиса президента сообщил, что многие поклонники пришли на киевский вокзал в надежде повидаться со звездой.