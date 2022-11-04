"Хороший розіграш": Верховна Рада помилково повідомила про приїзд Стівена Кінга в Україну

"Король жахів", за відомостями Верховної Ради, нібито виїхав до Києва потягом із Варшави. Фанати взяли книги та пішли на вокзал зустрічати письменника, але серед пасажирів потяга його не знайшлося.

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Американський письменник, "король жахів" Стівен Кінг не планує приїжджати в Україну, але залізниця "повністю до його послуг". Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"ЗМІ в Україні (помилково) повідомили, що Стівен Кінг прибув до Києва. Чесно кажучи, наш потяг ще ніколи не був таким спустошений. Пане Кінг, залізниця до ваших послуг" — заявили залізничники.

Радник керівника Офісу президента України Сергій Лещенко назвав чутку про приїзд Кінга до Києва варшавським потягом добрим розіграшем.

"На вокзалі перед прибуттям потяга зібралися фанати письменника з книгами його авторства в надії взяти автограф. Але Кінга не виявилося серед пасажирів. На питання, звідки джерело цієї інформації про приїзд Кінга, люди назвали Telegram-канал Верховної Ради, який зробив репост цієї чутки без посилання на джерела", — написав він.

Фанати та залізничники записали відеозвернення до Стівена Кінга, в якому запросили його до України.

Стівен Кінг їде в Україну — звідки пішла новина?

Про приїзд письменника до України повідомила у Telegram та Twitter Верховна Рада.

"Він неодноразово висловлювався на підтримку України в соціальних мережах та в інтерв'ю журналістам", — зазначали у Раді.

За версією парламенту, "король жахів" виїхав до Києва потягом із Варшави. На момент публікації новини постів про приїзд письменника у соцмережах парламенту вже не було.

До постів Ради про візит Кінга до України повідомив сайт uamedia.eu 3 листопада о 13:19.

Американський письменник у соціальних мережах не анонсував візиту до України.

Стівен Кінг підтримує Україну

У перший день повномасштабної війни Росії з Україною Стівен Кінг висловився за підтримку України. За його словами, у Кремлі прорахувалися, коли президент РФ Володимир Путін визнав незалежність "ЛНР" та "ДНР".

У березні Кінг припинив продавати книги в Росії — він зупинив співпрацю за всіма новими контрактами. Письменник отримував великий дохід із цього ринку За даними російської книжкової палати, з 2015 року Кінг входив до топ 5 авторів за кількістю випущених у країні книг.

Стівен Кінг називав Путіна світовою загрозою, яка має якнайшвидше зникнути до того, як він "нас усіх уб'є". Він також радив Росії забратися з України.

Американський письменник відреагував на ракетний обстріл армією РФ торговельного центру "Амстор" у Кременчуці, коли в ньому були сотні людей.

Кінг звертав увагу на реакцію РФ після вибуху на Кримському мосту. Після 9 місяців убивств українців та тортур називати терактом цю подію, на думку режисера, є досконалою безглуздістю.