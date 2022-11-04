"Хороший розыгрыш": Верховная Рада ошибочно сообщила о приезде Стивена Кинга в Украину

"Король ужасов", по сведениям Верховной Рады, якобы выехал в Киев на поезде из Варшавы. Фанаты взяли книги и пошли на вокзал встречать писателя, но среди пассажиров поезда его не оказалось.

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Американский писатель, "король ужасов" Стивен Кинг не планирует приезжать в Украину, но железная дорога "полностью к его услугам". Об этом сообщила пресс-служба "Укрзалізниці".

"СМИ в Украине (ошибочно) сообщили, что Стивен Кинг прибыл в Киев. Честно говоря, наш поезд еще никогда не был так опустошен. Господин Кинг, железная дорога к вашим услугам" — заявили железнодорожники.

Советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал слух о приезде Кинга в Киев варшавским поездом хорошим розыгрышем.

"На вокзале перед прибытием поезда собрались фанаты писателя с книгами его авторства в надежде взять автограф. Но Кинга не оказалось среди пассажиров. На вопрос, откуда источник этой информации о приезде Кинга, люди назвали Telegram-канал Верховной Рады, сделавший репост этого слуха без ссылки на источники", — написал он.

Фанаты и железнодорожники записали видеообращение к Стивену Кингу, в котором пригласили его в Украину.

Стивен Кинг едет в Украину — откуда пошла новость?

О приезде писателя в Украину сообщила в Telegram и Twitter Верховная Рада.

"Он неоднократно высказывался в поддержку Украины в социальных сетях и в интервью журналистам", — отмечали в Раде.

По версии парламента, "король ужасов" выехал в Киев на поезде из Варшавы. К моменту публикации новости постов о приезде писателя в соцсетях парламента уже не было.

До постов Рады о визите Кинга в Украину сообщил сайт uamedia.eu 3 ноября в 13:19.

Американский писатель в социальных сетях не анонсировал визит в Украину.

Стивен Кинг поддерживает Украину

В первый день полномасштабной войны России с Украиной Стивен Кинг высказался в поддержку Украины. По его словам, в Кремле просчитались, когда президент РФ Владимир Путин признал независимость "ЛНР" и "ДНР".

В марте Кинг прекратил продавать книги в России — он остановил сотрудничество по всем новым контрактам. Писатель получал большой доход с этого рынка По данным российской книжной палаты, с 2015 года Кинг входил в топ–5 авторов по количеству выпущенных в стране книг.

Стивен Кинг называл Путина мировой угрозой, которая должна как можно быстрее исчезнуть до того, как он "нас всех убьет". Он также советовал России убраться из Украины.

Американский писатель отреагировал на ракетный обстрел армией РФ торгового центра "Амстор" в Кременчуге, когда в нем были сотни людей.

Кинг обращал внимание на реакцию РФ после взрыва на Крымском мосту. После 9 месяцев убийств украинцев и пыток называть терактом это происшествие, по мнению режиссера, совершенная нелепость.