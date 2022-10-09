Стивен Кинг назвал нелепыми заявления Кремля о "теракте" на Крымском мосту

По словам "Короля ужасов", россияне после 9 месяцев убийств мирных жителей, пыток и разрушений украинских городов назвали "терроризмом" взрыв на Крымском мосту.

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Американский писатель Стивен Кинг, которого считают "Королем ужасов", прокомментировал заявления российских властей о взрыве на Крымском мосту. Автор опубликовал пост в своем Twitter.

Он отметил, что после 9 месяцев убийств мирных жителей, пыток и разрушений целых городов взрыв моста Крымского моста россияне назвали "терроризмом". Большую нелепость сложно и придумать, считает Кинг.

За несколько часов твит набрал почти 60 тыс. лайков, и больше 10 тыс. пользователей перепостили сообщение в своих лентах.

Ранее Фокус сообщал, что Стивен Кинг посоветовал Российской Федерации убраться из Украины. Американский фантаст обратился к кремлевскому руководству от "лица всего мира", а в Минобороны Украины прокомментировали твит американского фантаста.

Напомним, что Стивен Кинг в разговоре с российскими пранкерами раскритиковал бывшего президента США Дональда Трампа. Вован и Лексус, представились Зеленским, и высказали опасения относительно того, что Трамп вновь может стать президентом Соединенных Штатов. Писатель в ответ сказал, что подобные опасения безосновательны, потому что Трамп изрядно надоел американцам. Он также назвал его ленивым и некомпетентным.