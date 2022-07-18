Ленивый и некомпетентный: Стивен Кинг в разговоре с пранкерами из РФ раскритиковал Трампа

Пранкеры Вован и Лексус под видом Зеленского выразили опасения по поводу того, что Трамп может снова стать президентом США. На это писатель ответил, что опасаться этого не стоит, потому что Трамп американцам надоел.

Российские пранкеры Вован и Лексус (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) поговорили с известным американским писателем Стивеном Кингом, представившись президентом Владимиром Зеленским. В разговоре автор хоррор-романов назвал экс-президента США Дональда Трампа ленивым и некомпетентным лидером. Видео пранкеров опубликовано на площадке Rutube.

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Во время разговора пранкеры поблагодарили США и в частности действующего президента Джо Байдена за оказанную помощь Украине. А после выразили обеспокоенность тем, что Трамп вновь может стать главой Белого дома.

На это Стивен Кинг ответил, что в США многие политики, такие как Трамп, стали актерами перформанса, от которых американцы уже устали. Поэтому не стоит опасаться его возвращения.

"Все в этой стране устали от Дональда Трампа… Как лидер он был ленивый и некомпетентный. В этой стране есть политики – такие, как Дональд Трамп, которые становятся актерами перфоманса. Вы были актером перфоманса. Но вы делаете свою работу отлично", — ответил Кинг.

Напомним, известный американский писатель Стивен Кинг, комментируя пост Дональда Трампа в Twitter, назвал экс-президента безграмотным. Кинг написал, что никто не ожидает от Трампа правдивого изложения фактов, но пусть кто-нибудь исправит синтаксис главы Белого дома.

Стивен Кинг 14 мая выразил поддержку народу Украины и написал в Twitter, что президент РФ Владимир Путин недооценил Украину. По его словам, Путин думал, что развязав войну в Украине, он имеет дело с болонкой, а на самом деле она оказалась росомахой.