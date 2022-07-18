Ледачий і некомпетентний: Стівен Кінг у розмові з пранкерами з РФ розкритикував Трампа

Пранкери Вован і Лексус під виглядом Зеленського висловили побоювання з приводу того, що Трамп може знову стати президентом США. На це письменник відповів, що побоюватися цього не варто, бо Трамп американцям набрид.

Російські пранкери Вован і Лексус (справжні імена Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров) поговорили з відомим американським письменником Стівеном Кінгом, представившись президентом Володимиром Зеленським. У розмові автор хорор-романів назвав експрезидента США Дональда Трампа лінивим і некомпетентним лідером. Відео пранкерів опубліковано на майданчику Rutube.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Під час розмови пранкери подякували США та зокрема чинному президентові Джо Байдену за надану допомогу Україні. А потім висловили стурбованість тим, що Трамп знову може стати головою Білого дому.

На це Стівен Кінг відповів, що у США багато політиків, таких як Трамп, стали акторами перформансу, від яких американці вже втомилися. Тому не варто побоюватися його повернення.

"Усі в цій країні втомилися від Дональда Трампа... Як лідер він був лінивий і некомпетентний. У цій країні є політики — такі, як Дональд Трамп, які стають акторами перфомансу. Ви були актором перфомансу. Але ви робите свою роботу чудово", — відповів Кінг.

Нагадаємо, відомий американський письменник Стівен Кінг, коментуючи твіт Дональда Трампа у Twitter, назвав експрезидента безграмотним. Кінг написав, що ніхто не чекає від Трампа правдивого викладу фактів, але нехай хтось виправить синтаксис голови Білого дому.

Стівен Кінг 14 травня висловив підтримку народу України та написав у Twitter, що президент РФ Володимир Путін недооцінив Україну. За його словами, Путін думав, що розв'язавши війну в Україні, він має справу з болонкою, а насправді вона виявилася росомахою.