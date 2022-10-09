Стівен Кінг назвав безглуздими заяви Кремля про "теракт" на Кримському мості

За словами "Короля жахів", росіяни після 9 місяців убивств мирних жителів, тортур та руйнувань українських міст назвали "тероризмом" вибух на Кримському мосту.

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Американський письменник Стівен Кінг, якого вважають "Королем жахів", прокоментував заяви російської влади про вибух на Кримському мосту. Автор опублікував пост у своєму Twitter.

Він зазначив, що після 9 місяців убивств мирних жителів, тортур та руйнувань цілих міст вибух мосту Кримського мосту росіяни назвали "тероризмом". Більшу безглуздість складно й вигадати, вважає Кінг.

За кілька годин твіт набрав майже 60 тис. лайків, і понад 10 тис. користувачів перепостили повідомлення у своїх стрічках.

Раніше Фокус повідомляв, що Стівен Кінг порадив Російській Федерації забратися з України. Американський фантаст звернувся до кремлівського керівництва від "усього світу", а в Міноборони України прокоментували твіт американського фантаста.

Нагадаємо, що Стівен Кінг у розмові з російськими пранкерами розкритикував колишнього президента США Дональда Трампа. Вован і Лексус представилися Зеленським і висловили побоювання щодо того, що Трамп знову може стати президентом Сполучених Штатів. Письменник у відповідь сказав, що такі побоювання безпідставні, тому що Трамп неабияк набрид американцям. Він також назвав його лінивим та некомпетентним.