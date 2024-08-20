"Я такая талантливая": Лиззо прорекламировала одежду своего собственного бренда (видео)

Бодипозитивная звезда не перестает удивлять поклонников своими откровенными нарядами. Лиззо показала новые боди из своей линии корректирующего белья Yitty.

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Американская певица Лиззо прорекламировала одежде собственного бренда. 19 августа звезда поделилась с поклонниками в Instagram соответствующим роликом.

Известно, что 2022 году бозипозитивная певица Лиззо решила потеснить королеву утягивающих лосин Ким Кардашьян и запустила собственный бренд YITTY. Звезда создала одежду, "вдохновленную любовью к человеческому телу".

36-летняя рэперша, надев фиолетовое боди с короткими рукавами и круглой горловиной, рассказала поклонникам о качестве и удобстве своей одежды. В ролике она представила такие же образцы в двух цветах: синем и темно-бежевом. Певица в кадрах выглядит великолепно. Она нанесла сияющий макияж: выделила глаза тенями и черной подвозкой, подчеркнула скулы розовыми румянами и нанесла на губы блестящую коричневого оттенка помаду. Кроме того, знаменитость завязала свои рыжеватые кудрявые волосы в "мальвину", чтобы придать образу большей игривости. Свой пост она подписала так: "Я такая талантливая! SNUG COTTON возвращается, детка! тільки в @yitty".

Поклонники в комментариях отметили, что Лиззо заметно сбросила вес. Похоже ее старания увенчались успехом, ведь в последнее время певица активно занимается фитнесом. Недавно она поделилась с фанатами видео своих тренировок. Певица показала, как приводит в тонус свои руки, выполняя упражнения для в спортзале.

Напомним, 3 июня сообщалось, что Лиззо в обтягивающих лосинах посетила фестиваль Pride в Лос-Анджелесе. 36-летняя рэперша для мероприятия выбрала одежду из своей линии корректирующего белья Yitty.