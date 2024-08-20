"Я така талановита": Ліззо прорекламувала одяг свого власного бренду (відео)

Бодіпозитивна зірка не перестає дивувати шанувальників своїми відвертими вбраннями. Ліззо показала нові боді зі своєї лінії коригувальної білизни Yitty.

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Американська співачка Ліззо прорекламувала одяг власного бренду. 19 серпня зірка поділилася з шанувальниками в Instagram відповідним роликом.

Відомо, що 2022 року бодіпозитивна співачка Ліззо вирішила потіснити королеву обтислих лосин Кім Кардаш'ян і запустила власний бренд YITTY. Зірка створила одяг, "натхненний любов'ю до людського тіла".

36-річна реперка, вдягнувши фіолетове боді з короткими рукавами і круглою горловиною, розповіла шанувальникам про якість і зручність свого одягу. У ролику вона представила такі ж зразки у двох кольорах: синьому і темно-бежевому. Співачка в кадрах має чудовий вигляд. Вона нанесла сяйливий макіяж: виділила очі тінями і чорним підведенням, підкреслила вилиці рожевими рум'янами і нанесла на губи блискучу помаду коричневого відтінку. Крім того, знаменитість зав'язала своє рудувате кучеряве волосся в "мальвіну", щоб надати образу більшої грайливості. Свій пост вона підписала так: "Я така талановита! SNUG COTTON повертається, дитинко! тільки в @yitty".

Шанувальники в коментарях відзначили, що Ліззо помітно скинула вагу. Схоже, її старання увінчалися успіхом, адже останнім часом співачка активно займається фітнесом. Нещодавно вона поділилася з фанатами відео своїх тренувань. Співачка показала, як приводить у тонус свої руки, виконуючи вправи в спортзалі.

Нагадаємо, 3 червня повідомлялося, що Ліззо в обтислих лосинах відвідала фестиваль Pride у Лос-Анджелесі. 36-річна реперка для заходу обрала одяг зі своєї лінії коригувальної білизни Yitty.