Лиззо снялась в боди после того, как ее похудение высмеяли в "Южном парке" (видео)

Лиззо уже неоднократно высмеивали за ее вес. Она же запустила линию нижнего белья и теперь демонстрирует на себе боди и купальники, совершенно не стесняясь своих форм.

36-летняя американская певица Lizzo (настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон), ставшая недавно объектом насмешек в одном из эпизодов мультсериала "Южный парк", представила новое боди из своей линии Yitty, которую она выпустила в сотрудничестве с Fabletics, традиционно продемонстрировав его на себе. Артистка, вес которой до недавнего времени составлял 140 кг, опубликовала видео в Instagram.

В кадре она сначала позирует, замотанная только в белое полотенце, держа боди перед собой, чтобы ее поклонники могли его рассмотреть, а через секунду оно уже на ней.

Певица показывает подписчикам, что не стесняется своих форм, хотя недавно эпизод "Южного парка" под названием "Конец ожирения", где фигурировало ее имя, увидели миллионы людей.

В нем рассказывается о стремлении знаменитого дородного Эрика Картмана добыть популярное лекарство для похудения и диабета Ozempic, чтобы сбросить немного веса, несмотря на нехватку средств и отсутствие медицинской страховки.

"Я выпишу тебе рецепт на Lizzo. Она действительно хорошая певица, которая говорит о бодипозитиве и просто довольна тем, как выглядит. Я хочу, чтобы вы слушали Лиззо пять раз в день и смотрели ее видео перед сном. Боюсь, тебе придется сидеть на Lizzo всю оставшуюся жизнь", – говорит ему врач.

Далее в эпизоде ​ говорится: "Lizzo помогает вам есть все, что вы хотите, и сводить физическую активность к минимуму… Серьезные побочные эффекты могут включать панкреатит, переохлаждение и буквально испражнения из ушей. Перестаньте слушать Lizzo, если у вас возникнут мысли о самоубийстве".

Позже в этом эпизоде ​​Картман заявляет: "Богатые люди получают Ozempic, бедные люди получают бодипозитив", высмеивая таких знаменитостей, как Илон Маск и Челси Хэндлер, которые признались, что принимали дорогостоящий препарат, предназначенный для диабетиков.

Лиззо уже отреагировала на эпизод, опубликовав ответ в соцсети. Она назвала его "сумасшедшим", хотя и поняла, что создатели "Южного парка" Мэтт Стоун и Трей Паркер сатирически представили ее как альтернативу Оземпику.

"Я действительно показала миру, как любить себя и не плевать на это до такой степени, что эти мужчины в Колорадо знают, кто я, черт возьми, и поместили это в свой мультфильм, который существует уже 25 лет. Я показала вам всем, как не плевать, и я буду продолжать показывать вам, как не плевать", – заявила бодипозитивная певица.

Шоураннеры мультсериала Мэтт Стоун и Трей Паркер высмеяли уже сотни знаменитостей, начиная от королевской семьи Великобритании и заканчивая Барброй Стрейзанд, и за эти годы они нажили массу врагов. Лиззо, однако, не выглядела слишком раздосадованной, даже несмотря на то, что голоса Паркера и Стоуна издавали на заднем плане серию шуток.

Ранее Фокус писал, что Лиззо заявила о желании стать супермоделью.