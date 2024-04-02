Бодипозитивная певица Лиззо снялась в рекламе купальников бренда Yitty (видео)

Недавно звезда заявила, что уходит из мира музыки. Лиззо надоели насмешки по поводу ее внешнего вида.

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Американская певица и актриса Лиззо, настоящее имя которой Мелисса Вивиан Джефферсон, всего через три дня после заявления о своем уходе из музыкальной индустрии в понедельник, 1 апреля, неожиданно вернулась в центр внимания, сообщает Daily Mail.

35-летняя певица Juice шокировала фанатов, заявив, что заканчивает карьеру певицы, поскольку постоянно подвергается критике из-за своего внешнего вида. Однако всего через три дня после заявления "Я ухожу" певица вернулась в социальные сети, рекламируя купальники бренда Yitty.

Звезда продемонстрировала свои пышные формы в разных купальниках на фоне волшебного подводного мира.

В своем пятничном заявлении Лиззо написала: "Я устала мириться с тем, что все в моей жизни и в Интернете тащит меня за собой. Все, что я хочу, — это создавать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать немного лучше, чем я его видел. Но я начинаю чувствовать, что мир не хочет, чтобы я в нем присутствовала. Я постоянно выступаю против лжи, которую обо мне говорят … каждый раз я являюсь объектом шуток из-за того, как я выгляжу. Люди, которые меня не знают и не уважают мое имя. С меня хватит".

Ее поклонники активно поддерживают знаменитость в комментариях: "Люблю тебя". Не сдавайтесь", "Подождите, это первоапрельская шутка", "Ты нам нужна. Ты мне нужна. Мир нуждается в тебе. Мы тебя любим. Я не всем нравлюсь, но мне все равно!"

В августе прошлого года на музыкальную артистку подали в суд трое ее бывших танцовщиц — Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес — которые обвинили ее в сексуальных домогательствах, а также в создании враждебной рабочей среды.

Напомним, 22 сентября 2023 года сообщалось, что Лиззо предъявлены новые обвинения в домогательствах. Новый иск подан в тот момент, когда Лиззо собирается принять престижную гуманитарную премию Куинси Джонса.