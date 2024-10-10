Ліззо показала схудлу фігуру в спідній білизні (відео)

Зірка вже понад п'ять місяців активно займається спортом і стежить за харчуванням.

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36-річна американська співачка і прихильниця бодіпозитиву Ліззо останнім часом активно взялася за своє здоров'я і тепер пропагує правильне харчування і заняття в спортзалі. Це приносить свої результати, і артистка, яка раніше важила 140 кг, в Instagram із задоволенням демонструє результати схуднення. У нещодавньому пості знаменитість показала свою схудлу фігуру в чорному бюстгальтері з глибоким вирізом і трусиках від свого бренду коригувальної білизни Yitty, який призначений для всіх типів фігури.

Посміхаючись на камеру, володарка премії Греммі одягла сірі спортивні штани і толстовку з капюшоном

"Уже осінь?", — підписала вона публікацію.

Нещодавно злостивці звинуватили артистку в тому, що вона втрачає свої кілограми завдяки не тренуванням, а популярному серед зірок шоу-бізнесу препарату від цукрового діабету Ozempic. Це зачепило самолюбство Ліззо, і вона відповіла їм коротким роликом, де позує в короткому атласному халатику.

"Коли ви нарешті отримуєте звинувачення в прийомі Ozempic після 5 місяців силових тренувань і дефіциту калорій", — свідчить підпис.

В інтерв'ю The New York Times у березні вона розповіла про свій шлях до зниження ваги.

"Я методично худла дуже повільно. Я насправді не бачу цього, тому що ті, хто перебуває на шляху природного зниження ваги, знають: втрата ваги — найповільніша річ у світі, і ви не помічаєте цього, доки не зіткнетеся", — наголосила Ліззо.

Раніше Фокус писав, що голлівудська актриса Кеті Бейтс, яка втратила за 7 років 45 кілограмів ваги, зізналася, що останні 9 кілограмів вона скинула за допомогою Ozempic.

У вживанні цього препарату також підозрюють Опру Вінфрі, Крістіну Агілеру, Кеті Перрі та інших знаменитостей, які різко схудли.