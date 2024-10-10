Ікона Голлівуду підтвердила використання Ozempic для схуднення
Акторка змінила свій спосіб життя після того, як сім років тому в неї діагностували цукровий діабет другого типу. На цю хворобу страждав її батько.
76-річна акторка Кеті Бейтс, яка в останні сім років скинула близько 45 кілограмів ваги, зізналася, що останні 9 кілограмів вона втратила, вдавшись до допомоги популярного в Голлівуді препарату Ozempic. Про це знаменитість розповіла в бесіді з People.
За словами зірки, вона переглянула свій раціон і спосіб життя.
"Було багато розмов про те, що я змогла зробити це тільки завдяки Ozempic. Але я маю переконати людей, що це було для мене важкою роботою, особливо під час пандемії. Дуже важко сказати, що ви вже достатньо зробили для того, щоб схуднути", — каже вона.
Причиною того, що Кеті стала ретельніше стежити за своїм здоров'ям, стало діагностування у неї діабету другого типу.
"Я їла, бо боялася, і я їла, бо це було катастрофою для моєї самооцінки. Діабет у нас у родині, і я бачила, через що пройшов мій батько. У нього була ампутація ноги. Одна з моїх сестер бореться з цим дуже серйозно, і це мене налякало", — згадує знаменитість.
Відтоді Бейтс відмовилася від фастфуду, особливо від бургерів, коли та піци, перестала їсти після 20:00, а також зайнялася фітнесом. Однак, час від часу вона дозволяє собі побалуватися.
Втрата ваги також полегшила лімфедему Бейтс, захворювання, яке у неї діагностували після того, як у 2012 році їй зробили подвійну мастектомію. Лімфедема виникає через набряк тканин, спричинений накопиченням багатої на білок рідини, яка зазвичай виводиться через лімфатичну систему організму.
"Мені пощастило, що мені не доводиться носити компресійні рукави щодня. Це такий кайф — мати можливість засунути руку в куртку, і вона проходить", — поділилася Бейтс.
Зараз акторка активно знімається. Вона грає головну роль у новій версії оригінального серіалу "Метлок" і каже, що шоу почалося у вдалий час на її шляху до втрати ваги.
"Фізично я здатна зніматися в цьому шоу. Мені не потрібно сидіти. Я можу стояти цілий день, ходити, рухатися, дихати і робити так багато всього, чого раніше не могла", — наголосила Кеті.
Раніше Фокус писав, що сестра Кейт Мосс потрапила до лікарні через передозування Ozempic, а також як насправді працює цей препарат.