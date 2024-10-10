Ікона Голлівуду підтвердила використання Ozempic для схуднення

Акторка змінила свій спосіб життя після того, як сім років тому в неї діагностували цукровий діабет другого типу. На цю хворобу страждав її батько.

Related video

76-річна акторка Кеті Бейтс, яка в останні сім років скинула близько 45 кілограмів ваги, зізналася, що останні 9 кілограмів вона втратила, вдавшись до допомоги популярного в Голлівуді препарату Ozempic. Про це знаменитість розповіла в бесіді з People.

За словами зірки, вона переглянула свій раціон і спосіб життя.

"Було багато розмов про те, що я змогла зробити це тільки завдяки Ozempic. Але я маю переконати людей, що це було для мене важкою роботою, особливо під час пандемії. Дуже важко сказати, що ви вже достатньо зробили для того, щоб схуднути", — каже вона.

Кеті Бейтс у фільмі "Мізері", який приніс їй "Оскар" Фото: Кадр з відео

Причиною того, що Кеті стала ретельніше стежити за своїм здоров'ям, стало діагностування у неї діабету другого типу.

"Я їла, бо боялася, і я їла, бо це було катастрофою для моєї самооцінки. Діабет у нас у родині, і я бачила, через що пройшов мій батько. У нього була ампутація ноги. Одна з моїх сестер бореться з цим дуже серйозно, і це мене налякало", — згадує знаменитість.

Відтоді Бейтс відмовилася від фастфуду, особливо від бургерів, коли та піци, перестала їсти після 20:00, а також зайнялася фітнесом. Однак, час від часу вона дозволяє собі побалуватися.

Втрата ваги також полегшила лімфедему Бейтс, захворювання, яке у неї діагностували після того, як у 2012 році їй зробили подвійну мастектомію. Лімфедема виникає через набряк тканин, спричинений накопиченням багатої на білок рідини, яка зазвичай виводиться через лімфатичну систему організму.

Актриса втратила близько 45 кілограмів Фото: Getty

"Мені пощастило, що мені не доводиться носити компресійні рукави щодня. Це такий кайф — мати можливість засунути руку в куртку, і вона проходить", — поділилася Бейтс.

Зараз акторка активно знімається. Вона грає головну роль у новій версії оригінального серіалу "Метлок" і каже, що шоу почалося у вдалий час на її шляху до втрати ваги.

"Фізично я здатна зніматися в цьому шоу. Мені не потрібно сидіти. Я можу стояти цілий день, ходити, рухатися, дихати і робити так багато всього, чого раніше не могла", — наголосила Кеті.

Раніше Фокус писав, що сестра Кейт Мосс потрапила до лікарні через передозування Ozempic, а також як насправді працює цей препарат.