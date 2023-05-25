Схудла Опра Вінфрі призвела фурор на показі Louis Vuitton в Італії

69-річна ведуча постала у новому сміливому образі.

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В Італії на приватному острові Ізола-Белла на озері Лаго-Маджоре пройшов модний показ Louis Vuitton Cruise Show, які відвідало багато селебріті. Але головною зіркою стала 69-річна телеведуча Опра Вінфрі. Про це пише Daily Mail.

Опра багато років боролася із зайвою вагою і викликала фурор, з'явившись у стильному образі на модному показі.

69-річна телеведуча виглядала сенсаційно в костюмі з поясом, який підкреслював її струнку талію, коли вона відвідала круїзне шоу Louis Vuitton в Італії.

Опра Вінфрі на показі Louis Vuitton Cruise Show Фото: Getty Images

Вона поєднувала вільну сорочку в тонку смужку, широкі штани та доповнила образ маленькою сумочкою Louis Vuitton та сліпучими діамантовими сережками.

Вихід Опри у світ відбувся після того, як вона пообіцяла "перезавантажити" свою програму схуднення минулого року.

У 2020 році вона повідомила, що збирається схуднути та почала уважніше ставитися до своєї дієти.

Опра розповіла про свій досвід роботи з Weight Watchers та своє схуднення в січневому номері журналу O, The Oprah Magazine за 2016 рік, присвяченому самовдосконаленню.

"Мені набридла моя рутина. Мені набридла безвуглеводна дієта. Деякі люди можуть жити без хліба та макаронів, але для мене це просто не має сенсу", — зізналася ведуча.

У результаті Опра, яка важила близько 107 кг, почала стежити за тим, що вона їсть більш ретельно, підраховуючи калорії. І як, бачимо, ефект вийшов разючим.

Також шоу на острові Ізола-Белла відвідали амбасадор бренду Кейт Бланшетт, Алісія Вікандер, Леа Сейду, Кьяра Ферраньї та багато інших.

Для показу Louis Vuitton Ніколя Жеск'єр надихався морськими істотами. Родзинкою колекції стали складні головні убори.

Показ Louis Vuitton

І саме місце проведення показу було обрано невипадково. Ізола-Белла (дослівно – "Прекрасний острів"), один із п'яти Борромейських островів, які належать старовинному аристократичному роду Борромео. Острів має форму корабля, в 1632 там була побудована розкішна заміська резиденція. Маркіз Борромео подарував її своїй дружині Ізабеллі.

Показ Louis Vuitton

Палац оточений розкішним садом у стилі бароко, а під ним ховаються шість гротів, прикрашених черепашками та мармуровими скульптурами. У палаці щороку відбувається фестиваль класичної музики.

Острів Ізола-Белла Фото: Скриншот

Нагадаємо, раніше Опру Вінфрі розкритикували за скуповування землі на Гаваях. Опра Вінфрі купила 870 акрів (352 гектари) на гавайському острові Мауї за 6,6 мільйона доларів — на додачу до 100 акрів (100 гектарів), якими вона вже володіє. Місцеві жителі незадоволені тим, що мільярдери на кшталт Опри, або Марка Цукерберга скуповують їхні землі та звинувачують їх у колонізації островів.