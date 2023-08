Номінантка на "Оскар" назвала Ліззо самозакоханою хуліганкою і брехухою

Режисерка Софія Налі Еллісон, яка працювала зі співачкою над документальним фільмом 2019 року, заявила, що та створює навколо себе "токсичну атмосферу".

Після того як співачку Ліззо звинуватили в неналежній поведінці танцівниці з її команди, до них долучилася режисерка і номінантка на "Оскар" Софія Налі Еллісон. Софія назвала співачку "самозакоханою хуліганкою", яка "побудувала свій бренд на брехні". Про це пише Daily Mail.

Еллісон працювала з Ліззо над документальним фільмом ще 2019 року. І вона написала свої враження від цієї роботи в пості в соцмережах, зробленому у світлі судового позову, поданого трьома колишніми танцівницями, які звинуватили Ліззо в сексуальних домаганнях і створенні ворожого робочого середовища.

Режисерка Софія Налі Еллісон

Еллісон розповіла про це у своїх Instagram Stories у середу, стверджуючи, що бренд Ліззо був просто "кураторським фасадом".

"Щоб було ясно, відтоді, як я висловилася, інші люди в приватному порядку поділилися своїм дуже схожим досвідом, і мої враження підтвердили люди, які були свідками того, через що я пройшла", — уточнила Софія.

"Ліззо створює надзвичайно токсичне та вороже робоче середовище і в процесі підриває роботу, працю та авторитет інших жінок. Вона нарцисичний хуліган і побудувала свій бренд на брехні", — заявила Софія, що була рада підтримати Ліззо в процесі створення документального фільму, але швидко зрозуміла, що це була маска, а "послання було ретельно продуманим фасадом".

"Я підтримую танцівниць і всіх, у кого був подібний досвід роботи з нею та її командою. Ці умови роботи нікому не підходять", — сказала Софія, сказавши, що в підсумку пішла приблизно через два тижні.

"До мене поставилися з такою неповагою з її боку. Я була свідком того, наскільки вона егоцентрична, зарозуміла і недобра. Мене не захистили, і я опинилася в жахливій ситуації з невеликою підтримкою. Мій внутрішній голос сказав бігти так швидко, як ти, б***дь, можеш, і я так вдячна, що довірилася своїй інтуїції", — додала Еллісон.

Ліззо зі своєю підтанцьовкою

"Я відчув газлайт і була глибоко поранена, але я зцілилася. Прочитавши ці звіти, я зрозуміла, наскільки небезпечною була ситуація. Такого роду зловживання владою відбувається занадто часто. Велика любов і підтримка танцівницям", — підсумувала вона.

Ліззо, чиє справжнє ім'я Мелісса Вівіан Джефферсон, зіткнулася з судовою тяганиною після того, як її співробітники з підтанцовки заявили, що вона коментувала їхню вагу та змусила їх торкатися оголеної виконавиці у стриптиз-клубі в Амстердамі.

Позивачі — її колишні танцівниці — названі в позові Аріанною Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес. Вільямс і Девіс обидва з'явилися в недавньому реаліті-шоу Amazon Prime "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls" — про прагнення співачки знайти підтанцьовку.

Вони звинуватили відому співачку в тому, що вона "змушувала їх по черзі торкатися оголених виконавців" у стриптиз-клубі Амстердама, а також заохочувала "ловити фалоімітатори, які запускають із вагін артисток, та їсти банани, що стирчать із вагін артисток".

Рон Замбрано, адвокат жінок, сказав у позові, який уперше було розкрито NBC News, що поведінка Ліззо суперечить усьому, за що вона виступає публічно.

Ліззо — не єдиний названий відповідач у справі, яку у вівторок було подано до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Ліззо

Її хореограф Ширлін Куїглі також зіткнулася з цілою низкою звинувачень.

Куіглі, згідно з позовом, ділилася "непристойними сексуальними фантазіями" і публічно обговорювала цноту однієї з позивачок, лаючи тих, у кого був дошлюбний секс.

Скарги на відшкодування всіх збитків включають: вороже робоче середовище, сексуальні домагання, релігійні домагання, расові домагання, дискримінацію за інвалідністю та нездатність запобігти або усунути домагання.

Її гастрольна компанія Big Grrrl Big Touring Inc. також фігурує як відповідач.

Сама Ліззо вже прокоментувала позов, заявивши, що позивачки — співробітниці, які вже давно публічно визнали, що їхня поведінка під час туру була недоречною і непрофесійною. Сама вона заявила, що "відкрита у своїй сексуальності", але не дозволить нікому використати цю відкритість, щоб виставити її тією, ким вона не є.