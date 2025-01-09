Схудла Ліззо показала фігуру в бікіні (відео)

Артистка запевняє, що секретом її схуднення стали сувора дієта і постійні тренування в спортзалі.

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38-річна співачка Ліззо, яка не так давно була активною прихильницею бодіпозитиву, тепер із задоволенням демонструє результати свого схуднення. Артистка з вагою 140 кг уже скинула майже 50 кг і продовжує боротися із зайвими кілограмами. У своєму акаунті в Instagram вона опублікувала відео, де позує в бікіні та показує оновлену фігуру.

"Я пишаюся тим, як ти вирішуєш проявити себе. Я пишаюся тими межами, які ти встановила. Сьогодні з тобою відбудуться дивовижні речі. Тепер вимов це 3 рази вголос", – написала знаменитість.

У ролику вона в чорному купальнику робить собі лімфодренажний масаж за допомогою безлічі дерев'яних інструментів різної форми. Метою такого масажу є зняття набряків шляхом направлення лімфатичної рідини з тканин у функціонуючі лімфатичні вузли.

Після помітного схуднення Ліззо з'явилися припущення, що співачка використовувала Ozempic, пішовши за прикладом таких зірок, як Крістіна Агілера, Опра Вінфрі та низка інших знаменитостей. Однак сама реперка заперечує використання ліків від діабету, як-от Ozempic, або інших речовин, щоб схуднути.

"Коли ви нарешті отримуєте звинувачення в Ozempic після 5 місяців силових тренувань і дефіциту калорій", — написала вона в одному з постів, показавши фігуру в халатику.

Вона також поділилася скриншотом коментаря користувача соціальних мереж, який звинувачує її у використанні Ozempic.

У жовтні минулого року Ліззо представила нову колекцію спортивних костюмів свого бренду одягу і в стягуючому боді Nearly Naked Shapewear Strappy Bodysuit наочно продемонструвала помітно схудлу фігуру.

Знаменитість продовжує стверджувати, що секрет її схуднення – дієта і спорт.

Раніше Фокус писав, що Ліззо знялася в боді після того, як її схуднення висміяли в "Південному парку".