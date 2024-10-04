Ліззо презентувала нову колекцію одягу і продемонструвала схудлу фігуру (відео)

Бодіпозитивна зірка не перестає дивувати шанувальників своїми відвертими вбраннями. Ліззо неодноразово стикалася з насмішками через свою вагу.

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Американська співачка Ліззо поділилася з численними шанувальниками результатами схуднення та прорекламувала одяг власного бренду. У четвер, 3 жовтня, зірка опублікувала відповідний ролик на своїй сторінці в Instagram.

Ліззо представила останню колекцію спортивних костюмів свого бренду одягу і в стягуючому боді Nearly Naked Shapewear Strappy Bodysuit наочно продемонструвала помітно схудлу фігуру.

"Це офіційна осіння колекція Yitty! Осіння колекція і нові стилі вже тут @yitty #lizzoxyitty" — прокоментувала своє відео 36-річна співачка. Попвиконавиця хіта "Truth Hurts" приміряла кілька кольорів зі своєї колекції Cozy Fleece Everyday. Спортивні костюми мають вільний крій та вкорочену толстовку з капюшоном. За словами Ліззо, саме в такому костюмі вона займається в спортзалі.

Lizzo, вага якої свого часу становила 140 кілограмів, періодично демонструє своїм підписникам етапи схуднення, вона дотримується дієти і регулярно займається спортом. Однак багато шанувальників запідозрили співачку у вживанні препарату для схуднення Ozempic.

Нагадаємо, 27 серпня схудла Ліззо показала фігуру в купальнику. Помітно, що вона скинула не один зайвий кілограм.