Лиззо представила новую коллекцию одежды и продемонстрировала похудевшую фигуру (видео)

Бодипозитивная звезда не перестает удивлять поклонников своими откровенными нарядами. Лиззо неоднократно сталкивалась с насмешками из-за своего веса.

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Американская певица Лиззо поделилась с многочисленными поклонниками результатами похудения и прорекламировала одежду собственного бренда. В четверг,3 октября, звезда опубликовала соответствующий ролик на своей странице в Instagram.

Лиззо представила последнюю коллекцию спортивных костюмов своего бренда одежды и в утягивающем боди Nearly Naked Shapewear Strappy Bodysuit наглядно продемонстрировала заметно похудевшую фигуру.

"Это официальная осенняя коллекция Yitty! Осенняя коллекция и новые стили уже здесь @yitty #lizzoxyitty" — прокомментировала свое видео 36-летняя певица. Поп-исполнительница хита "Truth Hurts"примерила несколько цветов из своей коллекции Cozy Fleece Everyday. Спортивные костюмы имеют свободный крой и укороченную толстовку с капюшоном. По словам Лиззо, именно в таком костюме она занимается в спортзале.

Lizzo, вес которой в свое время составлял 140 килограммов, периодически демонстрирует своим подписчикам этапы похудения, она соблюдает диету и регулярно занимается спортом. Однако многие поклонники заподозрили певицу в употреблении препарата для похудения Ozempic.

Напомним, 27 августа похудевшая Лиззо показала фигуру в купальнике. Заметно, что она сбросила не один лишний килограмм.