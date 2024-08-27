Похудевшая Лиззо показала фигуру в купальнике (видео)

Певица неоднократно сталкивалась с насмешками из-за своего веса и любви к обтягивающим нарядам.

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36-летняя американская певица Lizzo (урожденная Мелисса Вивиан Джефферсон), вес которой в свое время составлял 140 килограммов, демонстрирует своим подписчикам в Instagram этапы на пути к похудению. В частности, она опубликовала ролик, где позирует в купальнике, стоя боком к камере, и видно, что она сбросила не один лишний килограмм.

Сейчас артистка находится на Бали. В кадре она позирует, стоя на балконе под дождем.

"Я беру годовой перерыв и защищаю свой мир", — подписала она пост.

Последний альбом Лиззо под названием Special увидел мир в 2022 году.

В марте певица призналась, что устала быть объектом насмешек.

"Я устала терпеть, как меня все в жизни и в интернете тянут за мной. Все, чего я хочу, — это создавать музыку, делать людей счастливыми и помогать миру стать немного лучше, чем я его нашла. Но я начинаю чувствовать, что мир не хочет, чтобы я была в нем. Я постоянно сталкиваюсь с ложью, которую обо мне говорят ради влияния и просмотров… каждый раз становясь объектом насмешек из-за того, как я выгляжу. Мою личность критикуют люди, которые меня не знают, и не уважают мое имя. Я не подписывалась на это д***мо", — эмоционально заявила она.

В августе прошлого года несколько танцовщиц Лиззо, Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес, обвинили ее в бодишейминге, домогательствах и создании враждебной среды в коллективе. Дошло до того, что артистка пригрозила им ответным иском и собралась уходить из музыкальной индустрии. Правда, позже расставаться со сценой звезда передумала.

Сейчас она сосредоточилась на своем здоровье: как физическом, так и психологическом. В прошлом году она начала худеть, и сейчас ее вес составляет около 117 кг. По ее словам, она начала правильно питаться, и это позволяет хоть и медленно, но уверенно идти к своей цели.

Ранее Фокус писал, что Лиззо прорекламировала одежду собственного бренда.