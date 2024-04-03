Охрана, отмена: певица Лиззо заявила, что не собирается уходить со сцены

Артистка сменила гнев на милость и заявила, что будет продолжать заниматься тем, что доставляет ей радость.

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35-летняя американская певица Мелисса Вивиан Джефферсон, больше известная как Лиззо, которая недавно заявила, что завязывает с шоу-бизнесом, внезапно передумала уходить со сцены и объяснила свое решение в видео, опубликованном на ее странице в Instagram.

На записи 140-килограммовая артистка позирует в голубом сдельном купальнике с внушительным декольте, заявила, что "перестанет уделять внимание какой-либо негативной энергии".

"То, что я не собираюсь бросать, — это радость моей жизни: создание музыки, общение с людьми, потому что я знаю, что я не одна. Ни в коем случае, ни в какой форме, я не единственный человек, который слышит этот негативный голос, звучащий громче позитивного. Если я дала хотя бы одному человеку вдохновение или мотивацию постоять за себя против негативных людей или комментариев, то сделала больше, чем могла бы надеяться. С учетом вышесказанного я собираюсь продолжать двигаться вперед. Я буду продолжать быть собой. Еще раз просто хотела сказать спасибо. Любовь, которую я получила, значит больше, чем вы думаете", — говорит она.

Ранее же Лиззо, которую ее бывшие танцовщицы обвинили в сексуализированном насилии и бодишейминге, признавалась, что устала бороться с ложью и быть объектом насмешек из-за внешнего вида.

Недавно адвокат танцовщиц Арианны Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес Рон Замбрано раскритиковал "позорного" президента Джо Байдена за то, что он позволил ей выступить на его мероприятии по сбору средств Radio City.

"Не вдаваясь в политику, я не могу себе представить, почему кто-то хотел бы, чтобы Лиззо представляла их каким-либо образом, учитывая ее предосудительное поведение. Это просто ужасно", – заявил юрист.

Ранее Фокус писал, что Лиззо призналась в желании стать супермоделью и уже снялась в рекламе купальников.