Охрана, отмєна: співачка Ліззо заявила, що не збирається йти зі сцени

Артистка змінила гнів на милість і заявила, що продовжуватиме займатися тим, що приносить їй радість.

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35-річна американська співачка Мелісса Вівіан Джефферсон, більше відома як Ліззо, яка нещодавно заявила, що зав'язує з шоу-бізнесом, раптово передумала йти зі сцени і пояснила своє рішення у відео, опублікованому на її сторінці в Instagram.

На записі 140-кілограмова артистка позує в блакитному суцільному купальнику зі значним декольте, заявила, що "перестане приділяти увагу будь-якій негативній енергії".

"Те, що я не збираюся кидати, — це радість мого життя: створення музики, спілкування з людьми, тому що я знаю, що я не одна. У жодному разі, у жодній формі, я не єдина людина, яка чує цей негативний голос, що звучить голосніше за позитивний. Якщо я дала хоча б одній людині натхнення або мотивацію постояти за себе проти негативних людей або коментарів, то зробила більше, ніж могла б сподіватися. З урахуванням вищесказаного я збираюся продовжувати рухатися вперед. Я буду продовжувати бути собою. Ще раз просто хотіла сказати спасибі. Любов, яку я отримала, значить більше, ніж ви думаєте", — каже вона.

Раніше ж Ліззо, яку її колишні танцівниці звинуватили в сексуалізованому насильстві та бодішеймінгу, зізнавалася, що втомилася боротися з брехнею і бути об'єктом глузувань через зовнішній вигляд.

Нещодавно адвокат танцівниць Аріанни Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес Рон Замбрано розкритикував "ганебного" президента Джо Байдена за те, що він дозволив їй виступити на його заході зі збору коштів Radio City.

"Не вдаючись у політику, я не можу собі уявити, чому хтось хотів би, щоб Ліззо представляла їх якимось чином, з огляду на її негожу поведінку. Це просто жахливо", — заявив юрист.

Раніше Фокус писав, що Ліззо зізналася в бажанні стати супермоделлю і вже знялася в рекламі купальників.