Схудла Ліззо показала фігуру в купальнику (відео)

Співачка неодноразово стикалася з глузуванням через свою вагу і любов до обтислих вбрань.

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36-річна американська співачка Lizzo (уроджена Мелісса Вівіан Джеферсон), вага якої свого часу становила 140 кілограмів, демонструє своїм підписникам в Instagram етапи на шляху до схуднення. Зокрема, вона опублікувала ролик, де позує в купальнику, стоячи боком до камери, і видно, що вона скинула не один зайвий кілограм.

Зараз артистка перебуває на Балі. У кадрі вона позує, стоячи на балконі під дощем.

"Я беру річну перерву і захищаю свій світ", — підписала вона пост.

Останній альбом Ліззо під назвою Special вийшов у 2022 році.

У березні співачка зізналася, що втомилася бути об'єктом насмішок.

"Я втомилася терпіти, як мене всі в житті та в інтернеті тягнуть за мною. Усе, чого я хочу, — це створювати музику, робити людей щасливими і допомагати світу стати трохи кращим, ніж я його знайшла. Але я починаю відчувати, що світ не хоче, щоб я була в ньому. Я постійно стикаюся з брехнею, яку про мене говорять заради впливу і переглядів... щоразу стаючи об'єктом глузувань через те, який я маю вигляд. Мою особистість критикують люди, які мене не знають, і не поважають моє ім'я. Я не підписувалася на це л**но", — емоційно заявила вона.

У серпні минулого року кілька танцівниць: Ліззо, Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес звинуватили її в бодішеймінгу, домаганнях і створенні ворожого середовища в колективі. Дійшло до того, що артистка пригрозила їм позовом у відповідь і зібралася йти з музичної індустрії. Щоправда, пізніше розлучатися зі сценою зірка передумала.

Зараз вона зосередилася на своєму здоров'ї: як фізичному, так і психологічному. Минулого року вона почала худнути, і зараз її вага становить приблизно 117 кг. За її словами, вона почала правильно харчуватися, і це дає змогу хоч і повільно, але впевнено йти до своєї мети.

Раніше Фокус писав, що Ліззо прорекламувала одяг власного бренду.