Похудевшая Лиззо показала фигуру в бикини (видео)

Артистка уверяет, что секретом ее похудения стали строгая диета и постоянные тренировки в спортзале.

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38-летняя певица Лиззо, которая не так давно была активной сторонницей бодипозитива, теперь с удовольствием демонстрирует результаты своего похудения. Артистка с весом 140 кг уже сбросила около 50 кг и продолжает бороться с лишними килограммами. В своем аккаунте в Instagram она опубликовала видео, где позирует в бикини и показывает обновленную фигуру.

"Я горжусь тем, как ты решаешь проявить себя. Я горжусь теми границами, которые ты установила. Сегодня с тобой произойдут удивительные вещи. Теперь произнеси это 3 раза вслух", – написала знаменитость.

В ролике она в черном купальнике делает себе лимфодренажный массаж с помощью множества деревянных инструментов разной формы. Целью такого массажа является снятие отеков путем направления лимфатической жидкости из тканей в функционирующие лимфатические узлы.

После заметного похудения Лиззо появились предположения, что певица использовала Ozempic, последовав примеру таких звезд как Кристина Агилера, Опра Уинфри и ряд других знаменитостей. Однако сама рэперша опровергает использование лекарств от диабета, коим является Ozempic, или другими веществами, чтобы похудеть.

"Когда вы наконец получаете обвинения в Ozempic после 5 месяцев силовых тренировок и дефицита калорий", – написала она в одном из постов, показав фигуру в халатике.

Она также поделилась скриншотом комментария пользователя социальных сетей, обвиняющего ее в использовании Ozempic.

В октябре прошлого года Лиззо представила новую коллекцию спортивных костюмов своего бренда одежды и в утягивающем боди Nearly Naked Shapewear Strappy Bodysuit наглядно продемонстрировала заметно похудевшую фигуру.

Знаменитость продолжает утверждать, что секрет ее похудения – диета и спорт.

Ранее Фокус писал, что Лиззо снялась в боди после того, как ее похудение высмеяли в "Южном парке".