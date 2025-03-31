"Анорексія, чесно": ексдружину Тищенка розкритикували за схуднення на 17 кг (фото)

30-річна українська бізнесвумен Алла Барановська показала результати свого схуднення. Втім, не всі підписники колишньої дружини 52-річного народного депутата Миколи Тищенка оцінили її зусилля.

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Барановська зізналася, що наразі вона важить 55 кг при зрості 173 см, їй вдалося скинути 17 зайвих кілограмів.

Колишня дружина Миколи Тищенка показала фото до і після скидання ваги із 72 кг і розповіла, що досягла такого результату завдяки харчуванню і тренуванням. Зокрема, у неї є обов'язковий ранковий ритуал — смузі.

"Спочатку я набрала 17 кг. Потім почала вивчати, як працює наш організм. Я почала змінювати свої харчові звички поступово. Як схуднути і тримати вагу? Тільки системність", — написала власниця салонів краси.

Також Алла Барановська зізналася, що раніше не готувала їсти "принципово", але тепер почала.

Алла Барановська схуднула на 17 кг

Втім, дехто з користувачів мережі розкритикував ексдружину Тищенка за такі зміни в зовнішності.

"У Вас або РХП, або це сумнозвісні уколи. На ваш зріст — це дуже мала вага. Таке враження, що анорексія вже стукає у двері", "Ну хіба це красиво?", "Із одного РХП в інше РХП", "Ви занадто худа", "Чесно кажучи, Алло, ви мені так подобалися, але це вже з крайності в крайність", "Анорексія, чесно" — написали підписники.

Були й люди, які похвалили Аллу Барановську за зусилля.

"Це лише -17. А таке відчуття, що -30. Це чудовий результат", "Фігура неймовірна!!!", "Алла Сан, ти молодець! Бачила весь шлях і була шокована силою волі, кількістю тренувань, здоровим харчуванням. І це при тому, що дійсно тепер всі, в першу чергу, звертаються до найлегшого шляху у вигляді оземпіку, чи РХП і т.д. А ти молодець! Приклад", — пишуть користувачі мережі.

Наразі бізнесвумен уже обмежила можливість коментувати допис.

Нагадаємо, після розлучення з Миколою Тищенком Алла Барановська поїхала на гірськолижний курорт у лютому 2024.

Також Фокус писав про причину розлучення пари, за версією самого Тищенка. Виявилося, що пара давно жила в інших містах.