"Анорексия, честно": экс-супругу Тищенко раскритиковали за похудение на 17 кг (фото)

30-летняя украинская бизнесвумен Алла Барановская показала результаты своего похудения. Впрочем, не все подписчики бывшей жены 52-летнего народного депутата Николая Тищенко оценили ее усилия.

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Барановская призналась, что сейчас она весит 55 кг при росте 173 см, ей удалось сбросить 17 лишних килограммов.

Бывшая жена Николая Тищенко показала фото до и после сброса веса с 72 кг и рассказала, что достигла такого результата благодаря питанию и тренировкам. В частности, у нее есть обязательный утренний ритуал — смузи.

"Сначала я набрала 17 кг. Потом начала изучать, как работает наш организм. Я начала менять свои пищевые привычки постепенно. Как похудеть и держать вес? Только системность", — написала владелица салонов красоты.

Также Алла Барановская призналась, что раньше не готовила есть "принципиально", но теперь начала.

Алла Барановская похудела на 17 кг

Впрочем, некоторые из пользователей сети раскритиковали экс-супругу Тищенко за такие изменения во внешности.

"У Вас либо РХП, либо это печально известные уколы. На ваш рост — это очень малый вес. Такое впечатление, что анорексия уже стучится в дверь", "Ну разве это красиво?", "Из одного РХП в другое РХП", "Вы слишком худая", "Честно говоря, Алло, вы мне так нравились, но это уже из крайности в крайность", "Анорексия, честно" — написали подписчики.

Были и люди, которые похвалили Аллу Барановскую за усилия.

"Это только -17. А такое ощущение, что -30. Это замечательный результат", "Фигура невероятная!!!", "Алла Сан, ты молодец! Видела весь путь и была шокирована силой воли, количеством тренировок, здоровым питанием. И это при том, что действительно теперь все, в первую очередь, обращаются к легкому пути в виде оземпика, или РХП и т.д. А ты молодец! Пример", — пишут пользователи сети.

Сейчас бизнесвумен уже ограничила возможность комментировать пост.

Напомним, после развода с Николаем Тищенко Алла Барановская поехала на горнолыжный курорт в феврале 2024 года.

Также Фокус писал о причине развода пары, по версии самого Тищенко. Оказалось, что пара давно жила в других городах.