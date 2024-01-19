"Залишаємося друзями": Микола Тищенко назвав причину свого розлучення

Алла Барановська та Микола Тищенко були разом близько десяти років. Від їхнього союзу підростає син.

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Український нардеп Микола Тищенко вперше прокоментував своє розлучення з бізнес-леді Аллою Барановською. Подробицями особистого життя політичний діяч поділився в розмові з телеграм-каналом "Україна зараз".

Виявилося, що пара, яка виховує спільного сина Давида, уже давно не живе разом.

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Микола Тищенко розлучається, — ЗМІ

"Одна з причин розірвання шлюбу – це неможливість спільного проживання. Алла живе в іншому місці, я працюю в Києві. На жаль, це не дозволяє нам разом утримувати спільне майно і життя", — зізнається Тищенко, який наразі втретє розлучається.

Микола Тищенко та Алла Барановська

Зокрема, нардеп зізнався, що вони з колишньою коханою залишаються в хороших стосунках, адже експарі разом потрібно виховувати спільного спадкоємця.

"Ми залишаємося друзями. Ми все ж прожили 10 років. У нас є дитина, ми будемо його спільно виховувати. Ми любимо сина і будемо все робити для того, щоб він був щасливий", — розповідає український політичний діяч.

Алла Барановська із сином

Ще на початку 2023 року Алла Барановська заявила, що триматиме своє особисте життя подалі від уваги публіки. Влітку того ж року в інтервʼю Раміні Есхакзай вона розповідала, скільки її чоловік робить для України.

Нагадаємо, Микола Тищенко заявив, що не відвідував Таїланд під час великої війни.

Також Фокус писав про думку тарологині щодо розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської.