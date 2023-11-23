Нардеп Тищенко розлучається з третьою дружиною

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51-річний скандальний нардеп Микола Тищенко розлучається з дружиною Аллою Барановською після 7 років шлюбу. Така інформація з’явилася на офіційному сайті Оболонського райсуду від 20 листопада.

Поки офіційної інформації від подружжя немає, однак чутки є не даремними. Останнім часом дружина Миколи Тищенка перестала показувати своє особисте життя з чоловіком у блозі інстаграму.

Підписники Барановської запідозрили, що у стосунках пари щось не так, однак жінка не поспішає коментувати розлучення з депутатом. Ще на початку січна Барановська заявила, що припиняє публічно показувати свої стосунки з чоловіком. Ще в червні 2023 року дружина Миколи Тищенка з’явилася в інтерв’ю Раміної Есхакзай, де активно захищала свого чоловіка.

Зокрема, Барановська розповіла, чому Тищенко не йде на фронт Тоді вона відзначила, що її чоловік і так багато робить для країни, волонтерить, купує за власні гроші необхідні речі і часто буває на передовій.

Пояснила вона тоді і скандал навколо Миколи Тищенка з поїздкою до Таїланду.

Відзначимо, що Микола Тищенко вже втретє одружений. З Аллою Барановською Микола має спільного сина Давида, який народився у 2017 році. Крім цього, тищенко має ще одного сина -Данила, від попереднього шлюбу. Тищенко з 2019 року входить до складу депутатів Верховної Ради України. Володіє низкою закладів харчування в столиці.

Нагадаємо, Рікі Мартін розлучився зі своїм чоловіком після шести років шлюбу.