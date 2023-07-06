Рікі Мартін розлучився зі своїм чоловіком після шести років шлюбу

Відомий співак і його чоловік, художник Джван Йосеф, повідомили, що розлучилися друзями.

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51-річний співак Рікі Мартін і його 38-річний чоловік Джван Йосеф розлучаються після шести років шлюбу. Вони повідомили про розставання в соцмережах, пообіцявши продовжувати дружно виховувати своїх дітей. Про це пише People.

Рікі та Джван прожили у шлюбі шість років. У них є чотирирічна дочка Люсія і трирічний син Ренн. А також 14-річні близнюки Маттео і Валентино, які народилися у Мартіна до шлюбу.

В опублікованій заяві пара повідомила, що закінчує стосунки по-хорошому, оскільки в них усе ще є "кохання і повага одне до одного".

Рікі Мартін і Джван Йосеф Фото: Getty Images

"Ми вирішили розірвати наш шлюб із любов'ю, повагою та гідністю для наших дітей і повагою до того, що ми пережили як пара всі ці чудові роки", — написали Рікі та Джван.

Пара повідомила, що хоче зберегти здорову сімейну динаміку і стосунки, засновані на мирі та дружбі, щоб продовжити спільне виховання дітей.

Пуерториканський хітмейкер Рікі Мартін і шведський художник сирійського походження Джван Йосеф познайомилися через Instagram 2015 року.

Кілька місяців вони спілкувалися віртуально, перш ніж Рікі Мартін вирушив до Лондона, щоб зустрітися з Йосефом.

Рікі Мартін і Джван Йосеф

Наступного року співак Livin 'La Vida Loca повідомив на шоу Еллен ДеДженерес, що вони заручені, а в січні 2018 року розповів, що вони таємно одружилися.

"Я побачив його мистецтво і буквально збожеволів, тому що мені дуже сподобалося, що він робить. Дійсно оригінально. І я зв'язався з ним, а потім почав із ним зустрічатися", — розповідав Рікі.

Хоча у Рікі вже були старші сини-близнюки, пара завела ще двох дітей завдяки сурогатному материнству.

Минулого року його племінник Денніс Ядіель Санчес подав проти Мартіна тимчасовий заборонний судовий наказ, стверджуючи, що він мав сексуальні стосунки зі співаком, який почав ображати його і переслідував його після того, як стосунки закінчилися.

Рікі Мартін категорично відкинув звинувачення і заявив, що у його племінника проблеми з психічним здоров'ям. Тож він потребує допомоги.

Пізніше того ж місяця суддя Пуерто-Ріко офіційно скасував тимчасовий заборонний судовий наказ на прохання Санчеса.

У листопаді Рікі подав зустрічний позов на 20 мільйонів доларів проти свого племінника, стверджуючи, що вже він переслідує і вимагає в нього гроші.