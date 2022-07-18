Рікі Мартін спростовує звинувачення в домашньому насильстві з боку племінника

Якщо співака визнають винним, то йому загрожує до 50 років в'язниці.

50-річний пуерто-риканський співак і актор Рікі Мартін котрий день у центрі грандіозного скандалу. За інформацією преси, на початку липня невідомий чоловік звинуватив Рікі Мартіна в домашньому насильстві, і той отримав судову заборону наближення до передбачуваної жертви. Через деякий час з'явилися шокуючі подробиці. Як пише іспанське видання Marca, тим самим потерпілим був власний племінник знаменитості — 21-річний Денніс Санчез. За інформацією ЗМІ, про це повідомив брат співака Ерік Мартін.

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Відомо, що Санчез звернувся до суду та заявив, що мав роман зі своїм знаменитим дядьком. Стосунки нібито тривали сім місяців і припинилися на початку 2022 року з ініціативи самого Денніса. Проте, за словами юнака, Мартін важко сприйняв новину про розлучення та почав переслідувати хлопця. Якщо слова Санчеза підтвердяться в суді, знаменитості загрожує ув'язнення до 50 років за сексуальний зв'язок із родичем.

Адвокат Рікі Мартіна спростовує усі підозри. За його словами, Денніс Санчез психічно нездоровий і потребує кваліфікованої допомоги.

"Звичайно, Рікі Мартін ніколи не був і ніколи не буде залучений до будь-яких сексуальних чи романтичних стосунків зі своїм племінником", — сказав Сінгер у заяві Variety

За його словами, це "огидні" звинувачення. Юристи сподіваються, що племінник Рікі Мартіна отримає допомогу, якої він так гостро потребує, а "ця жахлива справа буде закрита, як тільки суддя розгляне факти". За інформацією адвокатів, 50-річного Мартіна не заарештували, і йому не пред'явили звинувачення в скоєнні будь-якого злочину.

Зазначимо, що суд призначено на 21 липня. Цього дня Санчез даватиме свідчення.

Як відомо, з 2017 року Рікі Мартін одружений із художником Джваном Йосефом. Разом вони виховують трьох синів і доньку, народжених від сурогатних матерів.

Фокус раніше розповідав про те, що принц Гаррі найняв для своєї родини відомого охоронця Альберта Альвареса з "багатим" кримінальним минулим. Відомо, що раніше він працював на Майкла Джексона. Але родина артиста звільнила охоронця через те, що його звинувачували в кермуванні в нетверезому вигляді, а також домашньому насильстві.