Рікі Мартін спростовує звинувачення в домашньому насильстві з боку племінника
Якщо співака визнають винним, то йому загрожує до 50 років в'язниці.
50-річний пуерто-риканський співак і актор Рікі Мартін котрий день у центрі грандіозного скандалу. За інформацією преси, на початку липня невідомий чоловік звинуватив Рікі Мартіна в домашньому насильстві, і той отримав судову заборону наближення до передбачуваної жертви. Через деякий час з'явилися шокуючі подробиці. Як пише іспанське видання Marca, тим самим потерпілим був власний племінник знаменитості — 21-річний Денніс Санчез. За інформацією ЗМІ, про це повідомив брат співака Ерік Мартін.
Відомо, що Санчез звернувся до суду та заявив, що мав роман зі своїм знаменитим дядьком. Стосунки нібито тривали сім місяців і припинилися на початку 2022 року з ініціативи самого Денніса. Проте, за словами юнака, Мартін важко сприйняв новину про розлучення та почав переслідувати хлопця. Якщо слова Санчеза підтвердяться в суді, знаменитості загрожує ув'язнення до 50 років за сексуальний зв'язок із родичем.
Адвокат Рікі Мартіна спростовує усі підозри. За його словами, Денніс Санчез психічно нездоровий і потребує кваліфікованої допомоги.
"Звичайно, Рікі Мартін ніколи не був і ніколи не буде залучений до будь-яких сексуальних чи романтичних стосунків зі своїм племінником", — сказав Сінгер у заяві Variety
За його словами, це "огидні" звинувачення. Юристи сподіваються, що племінник Рікі Мартіна отримає допомогу, якої він так гостро потребує, а "ця жахлива справа буде закрита, як тільки суддя розгляне факти". За інформацією адвокатів, 50-річного Мартіна не заарештували, і йому не пред'явили звинувачення в скоєнні будь-якого злочину.
Зазначимо, що суд призначено на 21 липня. Цього дня Санчез даватиме свідчення.
Як відомо, з 2017 року Рікі Мартін одружений із художником Джваном Йосефом. Разом вони виховують трьох синів і доньку, народжених від сурогатних матерів.
Фокус раніше розповідав про те, що принц Гаррі найняв для своєї родини відомого охоронця Альберта Альвареса з "багатим" кримінальним минулим. Відомо, що раніше він працював на Майкла Джексона. Але родина артиста звільнила охоронця через те, що його звинувачували в кермуванні в нетверезому вигляді, а також домашньому насильстві.