Рики Мартин опровергает обвинения в домашнем насилии со стороны племянника

Если певца признают виновным, ему грозит до 50 лет тюрьмы.

50-летний пуэрто-риканский певец и актер Рики Мартин который день в центре грандиозного скандала. По информации прессы, в начале июля неизвестный мужчина обвинил Рики Мартина в домашнем насилии, и тот получил судебный запрет на приближение к предполагаемой жертве. Спустя время появились шокирующие подробности. Как пишет испанское издание Marca, тем самым потерпевшим был собственный племянник знаменитости — 21-летний Деннис Санчез. По информации СМИ, об этом сообщил брат певца, Эрик Мартин.

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Известно, что Санчез обратился в суд и заявил, что у него был роман со своим знаменитым дядей. Отношения якобы продолжались семь месяцев и прекратились в начале 2022 году по инициативе самого Денниса. Однако, по словам юноши, Мартин тяжело воспринял новость о расставании и начал преследовать парня. Если слова Санчеза подтвердятся в суде, знаменитости грозит тюремное заключение до 50 лет за сексуальную связь с родственником.

Адвокат Рики Мартина опровергает все подозрения. По его словам, Деннис Санчез психически нездоров и нуждается в квалифицированной помощи.

"Конечно, Рики Мартин никогда не был и никогда не будет вовлечен в какие-либо сексуальные или романтические отношения со своим племянником", — сказал Сингер в заявлении Variety

По его словам, это "отвратительные" обвинения. Юристы надеются, что племянник Рики Мартина получит помощь, в которой он так остро нуждается, а "это ужасное дело будет закрыто, как только судья рассмотрит факты". По информации адвокатов, 50-летний Мартин не был арестован, и ему не предъявлено обвинение в совершении какого-либо преступления.

Отметим, что суд назначен на 21 июля. В этот день Санчез будет давать показания.

Как известно, с 2017 года Рики Мартин состоит в браке с художником Джваном Йосефом. Вместе они воспитывают троих сыновей и дочку, рожденных от суррогатных матерей.

Фокус ранее рассказывал о том, что принц Гарри нанял для своей семьи известного телохранителя Альберта Альвареса с "богатым" криминальным прошлым. Известно, что ранее он работал на Майкла Джексона. Но семья артиста уволила телохранителя из-за того, его обвиняли в вождении в нетрезвом виде, а также домашнем насилии.