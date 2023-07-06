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Стиль жизни

Рики Мартин расстался со своим мужем после шести лет брака

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Фото: Getty Images | Рики Мартин и Джван Йосеф

Известный певец и его супруг, художник Джван Йосеф, сообщили, что расстались друзьями.

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51-летний певец Рики Мартин и его 38-летний супруг Джван Йосеф разводятся после шести лет брака. Они сообщили о расставании в соцсетях, пообещав продолжать дружно воспитывать своих детей. Об этом пишет People.

Рики и Джван прожили в браке шесть лет. У них есть четырехлетняя дочь Люсия и трехлетний сын Ренн. А также 14-летние близнецы Маттео и Валентино, которые родились у Мартина до брака.

В опубликованном заявлении пара сообщила, что заканчивает отношения по-хорошему, поскольку у них все еще есть "любовь и уважение друг к другу".

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Рики Мартин и Джван Йосеф
Фото: Getty Images

"Мы решили разорвать наш брак с любовью, уважением и достоинством для наших детей и уважением к тому, что мы пережили как пара все эти замечательные годы", — написали Рики и Джван.

Пара сообщила, что хочет сохранить здоровую семейную динамику и отношения, основанные на мире и дружбе, чтобы продолжить совместное воспитание детей.

Пуэрториканский хитмейкер Рики Мартин, и шведский художник сирийского происхождения Джван Йосеф познакомились через Instagram в 2015 году.

Несколько месяцев они общались виртуально, прежде чем Рики Мартин отправился в Лондон, чтобы встретится с Йосефом.

Рики Мартин и Джван Йосеф

В следующем году певец Livin 'La Vida Loca сообщил на шоу Эллен ДеДженерес, что они помолвлены, а в январе 2018 года рассказал, что они тайно поженились.

"Я увидел его искусство и буквально сошел с ума, потому что мне очень понравилось, что он делает. Действительно оригинально. И я связался с ним, а затем начал с ним встречаться", — рассказывал Рики.

Хотя у Рики уже были старшие сыновья-близнецы, пара завела еще двоих детей благодаря суррогатному материнству.

В прошлом году его племянник Деннис Ядиэль Санчес подал против Мартина временный запретительный судебный приказ, утверждая, что у него были сексуальные отношения с певцом, который стал оскорблять его и преследовал его после того, как отношения закончились.

Рики Мартин категорически отверг обвинения и заявил, что у его племянника проблемы с психическим здоровьем. Так что он нуждается в помощи.

Позднее в том же месяце судья Пуэрто-Рико официально отменил временный запретительный судебный приказ по просьбе Санчеса.

В ноябре Рики подал встречный иск на 20 миллионов долларов против своего племянника, утверждая, что уже он преследует и вымогает у него деньги.