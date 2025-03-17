Продукт, що регулює холестерин: учені виявили користь популярного горіха

Підвищення рівня холестерину в крові вже давно пов'язали з розвитком небезпечних ускладнень. Однак нещодавно вчені знайшли спосіб ефективно регулювати його за допомогою дієти.

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Ледь помітні зміни в раціоні можуть принести значну користь здоров'ю, заявили вчені в новому дослідженні. Наукова робота факультету дієтології Університету штату Пенсільванія виявила такі зміни, зосередившись на включенні горіхів пекан у щоденні перекуси, пише PennState.

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У дослідженні, опублікованому в American Journal of Clinical Nutrition, вивчали ефект заміни звичайних продуктів для перекусів горіхами серед дорослих людей, які страждають на метаболічний синдром або перебувають у групі ризику щодо його розвитку — сукупності станів, що підвищують ризик розвитку хронічних захворювань, таких як хвороби серця та діабет.

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Учасники були розділені на дві групи: одна щодня вживала дві унції горіхів пекан замість звичних перекусів, а інша дотримувалася свого звичайного раціону. Протягом 12 тижнів у тих, хто включив горіхи пекан у свій раціон, спостерігалося помітне зниження загального холестерину, холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), холестерину ліпопротеїнів невисокої щільності (ЛПВЩ) і тригліцеридів — показників, пов'язаних із серцево-судинним здоров'ям.

Доцент кафедри дієтології Penn State і співавторка дослідження, Крістіна Петерсен, зазначила: "Заміна звичайних закусок горіхами пекан зменшила шанс розвитку ключових чинників ризику серцево-судинних захворювань, включно з рівнем холестерину в крові та якістю харчування". Поліпшення якості харчування було виражене у збільшенні на 17% дотримання дієтичних рекомендацій для американців серед учасників, які вживали пекан.

У дослідженні взяли участь 138 дорослих віком від 25 до 70 років, кожен з яких мав один або кілька критеріїв метаболічного синдрому, таких як абдомінальне ожиріння, підвищений рівень тригліцеридів, низький рівень холестерину ЛПВЩ, високий кров'яний тиск або високий рівень глюкози в крові.

Крім поліпшення показників холестерину, група пекана продемонструвала вищу загальну якість харчування, включно зі збільшенням споживання рослинних білків і морепродуктів. Хоча істотних відмінностей у показниках здоров'я судин між групами не спостерігалося, дослідники зазначили, що пекан багатий на поліфеноли — сполуки з протизапальними властивостями, які можуть підтримувати функцію ендотелію, необхідну для підтримки здоров'я кровоносних судин.

Це дослідження показало всю ефективність простих дієтичних змін, як-от заміна закусок на варіанти з високим вмістом поживних речовин, як-от горіхи пекан, для поліпшення серцево-судинного здоров'я і загальної якості харчування, вважають автори.

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