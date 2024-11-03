Захищають від деменції: вчені з'ясували, що горіхи можуть врятувати наш мозок від захворювання

Горіхи є частиною раціону багатьох людей, як у чистому вигляді, так і в якості інгредієнтів. Нещодавнє дослідження вчених виявило, що їхнє щоденне вживання може врятувати наш мозок від розвитку небезпечної та поширеної хвороби.

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Недавнє дослідження вчених показало, що вживання горіхів може відігравати важливу роль у зниженні ризику розвитку деменції в довгостроковій перспективі. Дані, отримані з Біобанку Великої Британії, в якому взяли участь понад 50 000 дорослих у віці 40-70 років, показали, що ймовірність розвитку деменції у тих, хто регулярно вживав горіхи, була на 12% нижчою, ніж у тих, хто їх не вживав, пише PsyPost.

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У дослідженні, опублікованому в журналі GeroScience, автори заявили, що вживання до однієї жмені несолоних горіхів на день, таких як мигдаль і кеш'ю, пов'язане з найбільш істотним захистом когнітивних функцій. Цей висновок поповнив низку досліджень, які вже вивчають дієтичні чинники як профілактичні заходи при деменції — захворюванні, на яке нині страждають понад 50 мільйонів осіб у всьому світі, і очікується, що до 2050 року їхня кількість значно зросте.

Деменція охоплює низку когнітивних порушень, що впливають на пам'ять, мислення і повсякденне функціонування людини, які зазвичай переходять у серйозні проблеми у спілкуванні та фізичній незалежності. Оскільки вона викликається різними захворюваннями, такими як хвороба Альцгеймера і судинна деменція, і не має лікування, дослідники посилено вивчають профілактичні стратегії вже не перше десятиліття. Їхній інтерес викликає харчування, особливо рослинні дієти, багаті антиоксидантами та протизапальними сполуками.

Середземноморська дієта, відома тим, що в ній особлива увага приділяється фруктам, овочам, цільним злакам і горіхам, часто пов'язана з поліпшенням здоров'я мозку, що підкріплюється останніми отриманими результатами. Хоча деякі попередні дослідження споживання горіхів та їхнього впливу на когнітивне здоров'я дали неоднозначні результати, дана робота була спрямована на отримання більш чітких відомостей шляхом поділу учасників на категорії залежно від рівня споживання, заявив автор дослідження, Артур Месас, професор дієтології та харчування в Університеті Кастилії-Ла-Манчі, Іспанія.

Результати, отримані вченими, засвідчили, що помірне споживання горіхів, в районі однієї жмені на день, може бути оптимальним для зниження ризику деменції. При перевищенні цього рівня додаткових переваг не спостерігалося, що вказує на поріг, за яким більш високе споживання не посилює захисний ефект. У дослідженні також наголошується, що користь горіхів була більш вираженою серед жінок, літніх людей, тих, хто не палить, і тих, хто загалом вів більш здоровий спосіб життя, наприклад, помірно вживав алкоголь, займався фізичною активністю і якісно спав.

Однак учені відзначили й обмеження у своєму дослідженні. Дані про споживання горіхів були отримані шляхом самозвіту, що може призвести до неточностей, і дослідження було обсерваційним, що означає, що воно може встановити тільки асоціації, а не причинно-наслідкові зв'язки, заявили автори. Крім того, хоча горіхи багаті на корисні жири, антиоксиданти та протизапальні сполуки, які, як вважається, підтримують здоров'я мозку, точні механізми, за допомогою яких вони можуть захищати когнітивні функції, ще не до кінця вивчені на предмет побічних ефектів.

Будуть потрібні більш ретельні дослідження, зокрема контрольовані клінічні випробування, щоб прояснити ці потенційні механізми і визначити, чи можуть інші багаті поживними речовинами продукти запропонувати аналогічні когнітивні переваги. Однак потенціал впливу способу життя і вибору раціону харчування на ризик розвитку деменції може обнадіяти багатьох, особливо зараз, коли вчені продовжують шукати стратегії уповільнення початку зниження когнітивних функцій.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.