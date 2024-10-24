Їх потрібно їсти частіше: 5 найкорисніших горіхів для здоров'я і фігури

Мигдаль, фісташки, кеш'ю, арахіс.... Існує таке величезне розмаїття горіхів, але часто ми їх не беремо до уваги, вважаючи чимось неважливим у раціоні. І це величезна помилка.

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Горіхи часто вважають просто закускою, якою легко і зручно перекусити в дорозі. Але чи знаєте ви, наприклад, що фісташки є одним із продуктів із найвищою антиоксидантною дією? Або що фундук корисний для м'язів і що його вживання настійно рекомендується тим, хто займається фізичною активністю? Якщо відповідь негативна, продовжуйте читати, щоб дізнатися про основні переваги 5 найкорисніших сортів горіхів. Про це пише Vogue Italia.

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Фісташки

Фото: Freepik

Крім того, що фісташка один з найпопулярніших смаків у магазинах морозива, вона присутня в десертах і соусах для пасти, не кажучи вже про те, що її зазвичай їдять просто як закуску. Але гастрономічна гнучкість — лише одна з якостей цих горіхів. Багаті необхідними поживними речовинами, фісташки містять вітамін В6 і вітамін E, а також такі мінерали, як калій, магній і фосфор. Ці елементи сприяють здоров'ю серцево-судинної системи, знижують рівень холестерину та покращують кровообіг. Але, перш за все, фісташки — один з небагатьох продуктів з високим вмістом антиоксидантів.

Згідно з дослідженням, проведеним Корнельським університетом і опублікованим у журналі Nutrients, фісташки мають дуже високу антиоксидантну здатність, одну з найвищих порівняно зі значеннями, зазначеними в дослідженнях продуктів харчування, широко відомих своєю антиоксидантною здатністю, як-от чорниця, гранати, вишня, буряк і червоне вино. Це означає, що споживання фісташок є ефективним способом захисту здорових клітин від ушкоджень, спричинених вільними радикалами, і являє собою потужну зброю проти хвороб і передчасного старіння тіла і мозку.

Волоські горіхи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Багаті на залізо, кальцій, магній, мікроелементи, вітамін Е та вітамін В, волоські горіхи є ідеальними для боротьби з анемією та забезпечення організму всіма необхідними елементами. Крім того, згідно з дослідженням, проведеним голландськими дослідниками 2023 року, завдяки високій концентрації омега-3 вони здатні поліпшити пам'ять і швидкість розуміння.

Вживання жменьки горіхів на день може допомогти знизити ризик серцево-судинних захворювань, що випливає з недавнього дослідження, опублікованого в журналі Американської кардіологічної асоціації Circulation. У дослідженні вивчали зміни рівня холестерину та інших чинників ризику для здоров'я серця у майже 700 здорових літніх людей у Барселоні та Лома Лінда, і результати показали, що споживання волоських горіхів знижує як загальний рівень холестерину, так і рівень "поганого" холестерину, що пов'язано з підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань.

Фундук

Фото: Freepik

Вживання цього сорту горіхів настійно рекомендується спортсменам. Насправді, високий вміст білка в ньому, в середньому рівний 15 грамам на 100 грамів, особливо корисний для розвитку м'язів. Крім того, фундук має високий вміст магнію — мінералу, що регулює рівень кальцію в м'язах, сприяючи їхньому правильному функціонуванню й даючи змогу їм без проблем скорочуватися.

Крім того, фундук входить до числа продуктів найбагатших на вітамін Е: у 100 грамах міститься приблизно 86% загальної денної потреби нашого організму. Це дуже важливий вітамін, оскільки він захищає шкіру від шкідливого впливу ультрафіолетових променів, від передчасного старіння і від можливості виникнення пухлин.

Вживання фундука також корисне для здоров'я травної системи, адже марганець, присутній у цих горіхах, фактично активує травні ферменти, сприяє метаболізму білків і вуглеводів і допомагає кишечнику підтримувати регулярний транзит.

Мигдаль

Фото: Pexels

Мигдаль особливо корисний для підтримки здоров'я кісток. Високий вміст фосфору (510 мг/100 г) і кальцію (260 мг/100 г) допомагає поліпшити мінералізацію кісток, що, своєю чергою, сприяє довгостроковому зміцненню кісток. Тому людям із непереносимістю молочних продуктів настійно рекомендується мигдаль як альтернативне джерело кальцію і фосфору.

Завдяки високій концентрації магнію мигдаль сприяє підтримці здоров'я нервової системи, запобіганню гіпертонії та пов'язаних із нею патологій, а низький глікемічний індекс дає змогу підтримувати стабільний рівень цукру в крові. Нарешті, мигдаль має високу насичувальну здатність, тому його вживання допомагає стримувати відчуття голоду і контролювати щоденне споживання калорій.

Горіхи пекан

Фото: Pixabay

Горіх пекан — це плід пекана, дерева, що росте в Північній Америці. Вживання цього сорту горіхів, багатого мононенасиченими жирними кислотами, може допомогти знизити рівень поганого холестерину (ЛПНЩ) і підвищити рівень хорошого холестерину (ЛПВЩ). Крім того, завдяки високому вмісту антиоксидантів горіхи пекан допомагають захистити серцево-судинну систему.

Згідно з деякими дослідженнями, антиоксиданти, що містяться в горіхах пекан, також можуть захистити нас від інфекцій, раку та інших захворювань, пов'язаних з окислювальним стресом. Горіх пекан багатий калієм і магнієм, двома хімічними елементами, які, беручи участь в обміні між нервовими клітинами, допомагають нервовим імпульсам досягати мозку. Тому це особливо підходяща їжа для поліпшення концентрації та здатності до навчання.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.