Их нужно есть чаще: 5 самых полезных орехов для здоровья и фигуры

Миндаль, фисташки, кешью, арахис…. Существует такое огромное разнообразие орехов, но часто мы их упускаем из вида, считая чем-то неважным в рационе. И это огромное заблуждение.

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Орехи часто считают просто закуской, которой легко и удобно перекусить в дороге. Но знаете ли вы, например, что фисташки являются одним из продуктов с самым высоким антиоксидантным действием? Или что фундук полезен для мышц и что его употребление настоятельно рекомендуется тем, кто занимается физической активностью? Если ответ отрицательный, продолжайте читать, чтобы узнать об основных преимуществах 5 самых полезных сортов орехов. Об этом пишет Vogue Italia.

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Фисташки

Фото: Freepik

Помимо того, что фисташка один из самых популярных вкусов в магазинах мороженого, она присутствует в десертах и ​​соусах для пасты, не говоря уже о том, что его обычно едят просто в качестве закуски. Но гастрономическая гибкость – лишь одно из качеств этих орехов. Богатые необходимыми питательными веществами, фисташки содержат витамин В6 и витамин E, а также такие минералы, как калий, магний и фосфор. Эти элементы способствуют здоровью сердечно-сосудистой системы, снижают уровень холестерина и улучшают кровообращение. Но, прежде всего, фисташки — один из немногих продуктов с высоким содержанием антиоксидантов.

Согласно исследованию, проведенному Корнелльским университетом и опубликованному в журнале Nutrients, фисташки обладают очень высокой антиоксидантной способностью, одной из самых высоких по сравнению со значениями, указанными в исследованиях продуктов питания, широко известных своей антиоксидантной способностью, таких как черника, гранаты, вишня, свекла и красное вино. Это означает, что потребление фисташек является эффективным способом защиты здоровых клеток от повреждений, вызванных свободными радикалами, и представляет собой мощное оружие против болезней и преждевременного старения тела и мозга.

Грецкие орехи

Фото: Karolina Grabowska / Pexels

Богатые железом, кальцием, магнием, микроэлементами, витамином Е и витамином В, грецкие орехи идеальны для борьбы с анемией и обеспечения организма всеми необходимыми элементами. Кроме того, согласно исследованию, проведенному голландскими исследователями в 2023 году, благодаря высокой концентрации омега-3 они способны улучшить память и скорость понимания.

Употребление горстки орехов в день может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, что следует из недавнего исследования, опубликованного в журнале Американской кардиологической ассоциации Circulation. В исследовании изучались изменения уровня холестерина и других факторов риска для здоровья сердца у почти 700 здоровых пожилых людей в Барселоне и Лома Линда, и результаты показали, что потребление грецких орехов снижает как общий уровень холестерина, так и уровень "плохого" холестерина, что связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Фундук

Фото: Freepik

Употребление этого сорта орехов настоятельно рекомендуется спортсменам. На самом деле, высокое содержание белка в нем, в среднем равное 15 граммам на 100 граммов, особенно полезно для развития мышц. Кроме того, фундук имеет высокое содержание магния — минерала, регулирующего уровень кальция в мышцах, способствуя их правильному функционированию и позволяя им без проблем сокращаться.

Кроме того, фундук входит в число продуктов наиболее богатых витамином Е: в 100 граммах содержится примерно 86% общей дневной потребности нашего организма. Это очень важный витамин, поскольку он защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, от преждевременного старения и от возможности возникновения опухолей.

Употребление фундука также полезно для здоровья пищеварительной системы, так как марганец, присутствующий в этих орехах, фактически активирует пищеварительные ферменты, способствует метаболизму белков и углеводов и помогает кишечнику поддерживать регулярный транзит.

Миндаль

Фото: Pexels

Миндаль особенно полезен для поддержания здоровья костей. Высокое содержание фосфора (510 мг/100 г) и кальция (260 мг/100 г) помогает улучшить минерализацию костей, что, в свою очередь, способствует долгосрочному укреплению костей. Поэтому людям с непереносимостью молочных продуктов настоятельно рекомендуется миндаль как альтернативный источник кальция и фосфора.

Благодаря высокой концентрации магния миндаль способствует поддержанию здоровья нервной системы, предотвращению гипертонии и связанных с ней патологий, а низкий гликемический индекс позволяет поддерживать стабильный уровень сахара в крови. Наконец, миндаль обладает высокой насыщающей способностью, поэтому его употребление помогает сдерживать чувство голода и контролировать ежедневное потребление калорий.

Орехи пекан

Фото: Pixabay

Орех пекан — это плод пекана, дерева, произрастающего в Северной Америке. Употребление этого сорта орехов, богатого мононенасыщенными жирными кислотами, может помочь снизить уровень плохого холестерина (ЛПНП) и повысить уровень хорошего холестерина (ЛПВП). Кроме того, благодаря высокому содержанию антиоксидантов орехи пекан помогают защитить сердечно-сосудистую систему.

Согласно некоторым исследованиям, антиоксиданты, содержащиеся в орехах пекан, также могут защитить нас от инфекций, рака и других заболеваний, связанных с окислительным стрессом. Орех пекан богат калием и магнием, двумя химическими элементами, которые, участвующие в обмене между нервными клетками, помогают нервным импульсам достигать мозга. Поэтому это особенно подходящая пища для улучшения концентрации и способности к обучению.

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