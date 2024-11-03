Защищают от деменции: ученые выяснили, что орехи могут спасти наш мозг от заболевания

Орехи являются частью рациона многих людей, как в чистом виде, так и в качестве ингредиентов. Недавнее исследование ученых выявило, что их ежедневное употребление может спасти наш мозг от развития опасной и распространенной болезни.

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Недавнее исследование ученых показало, что употребление орехов может играть важную роль в снижении риска развития деменции в долгосрочной перспективе. Данные, полученные из Биобанка Великобритании, в котором приняли участие более 50 000 взрослых в возрасте 40-70 лет, показали, что вероятность развития деменции у тех, кто регулярно употреблял орехи, была на 12% ниже, чем у тех, кто их не употреблял, пишет PsyPost.

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В исследовании, опубликованном в журнале GeroScience, авторы заявили, что употребление до одной горсти несоленых орехов в день, таких как миндаль и кешью, связано с наиболее существенной защитой когнитивных функций. Этот вывод пополнил ряды исследований, уже изучающих диетические факторы в качестве профилактических мер при деменции — заболевании, которым в настоящее время страдают более 50 миллионов человек по всему миру, и ожидается, что к 2050 году их число значительно возрастет.

Деменция включает в себя ряд когнитивных нарушений, влияющих на память, мышление и повседневное функционирование человека, обычно переходящих в серьезные проблемы в общении и физической независимости. Поскольку она вызывается различными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция, и не имеет лечения, исследователи усиленно изучают профилактические стратегии уже не первое десятилетие. Их интерес вызывает питание, особенно растительные диеты, богатые антиоксидантами и противовоспалительными соединениями.

Средиземноморская диета, известная тем, что в ней особое внимание уделяется фруктам, овощам, цельным злакам и орехам, часто связана с улучшением здоровья мозга, что подкрепляется последними полученными результатами. Хотя некоторые предыдущие исследования потребления орехов и их влияния на когнитивное здоровье дали неоднозначные результаты, данная работа была направлена на получение более четких сведений путем разделения участников на категории в зависимости от уровня потребления, заявил автор исследования, Артур Месас, профессор диетологии и питания в Университете Кастилии-Ла-Манчи, Испания.

Результаты, полученные учеными, показали, что умеренное потребление орехов , в районе одной горсти в день, может быть оптимальным для снижения риска деменции. При превышении этого уровня дополнительных преимуществ не наблюдалось, что указывает на порог, за которым более высокое потребление не усиливает защитный эффект. В исследовании также отмечается, что польза орехов была более выражена среди женщин, пожилых людей, некурящих и тех, кто в целом вел более здоровый образ жизни, например, умеренно употреблял алкоголь, занимался физической активностью и качественно спал.

Однако ученые отметили и ограничения в своем исследовании. Данные о потреблении орехов были получены путем самоотчета, что может привести к неточностям, и исследование было обсервационным, что означает, что оно может установить только ассоциации, а не причинно-следственные связи, заявили авторы. Кроме того, хотя орехи богаты полезными жирами, антиоксидантами и противовоспалительными соединениями, которые, как считается, поддерживают здоровье мозга, точные механизмы, с помощью которых они могут защищать когнитивные функции, еще не до конца изучены на предмет побочных эффектов.

Потребуются более тщательные исследования, в том числе контролируемые клинические испытания, чтобы прояснить эти потенциальные механизмы и определить, могут ли другие богатые питательными веществами продукты предложить аналогичные когнитивные преимущества. Однако потенциал влияния образа жизни и выбора рациона питания на риск развития деменции может обнадежить многих, особенно сейчас, когда ученые продолжают искать стратегии замедления начала снижения когнитивных функций.

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