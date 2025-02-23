Любов і здоров'я серця: як романтичні стосунки впливають на організм

Гормон любові може допомогти людям, які перенесли серцевий напад, відновити втрачені клітини.

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День святого Валентина вже позаду, але вплив любові на наше серце залишається актуальним у будь-яку пору року. Незалежно від того, як ви провели це свято — з партнером, друзями, сім'єю або навіть улюбленим улюбленцем — теплоту і підтримку близьких можна буквально відчути на фізіологічному рівні. Про це повідомляє видання Unilad.

Кардіологиня з NewYork-Presbyterian і Weill Cornell Medicine, докторка Джой Гелбман, розповіла про те, як міцні та щасливі стосунки можуть бути корисними для серцево-судинної системи. За її словами, існують докази того, що гармонійні та підтримувальні зв'язки сприяють виробленню окситоцину — гормону, відомого своєю здатністю знижувати рівень стресу і нормалізувати кров'яний тиск.

"Любовні стосунки можуть підвищувати рівень окситоцину і знижувати концентрацію гормонів стресу, таких як кортизол. Це сприятливо позначається на загальному стані серцево-судинної системи", — зазначає доктор Гелбман.

Окситоцин є гормоном і нейромедіатором, який бере участь у різних фізіологічних процесах, включно з пологами, лактацією і навіть рухом сперматозоїдів. Але його вплив поширюється і на емоційну сферу. Коли ми відчуваємо симпатію або потяг, наш мозок активізує вироблення окситоцину, дофаміну і серотоніну, створюючи відчуття щастя та емоційного піднесення.

Цей гормон можна отримати не тільки через романтичні стосунки. Він виділяється під час заняття улюбленою справою, здійснення добрих вчинків, а також під час обіймів, поцілунків і фізичної близькості. Ба більше, окситоцин здатний знижувати артеріальний тиск і рівень норадреналіну — ще одного гормону стресу.

Наукові дослідження підтверджують цю теорію. Наприклад, дослідження 2005 року, опубліковане в Biological Psychology, показало, що часті обійми з партнером і високий рівень окситоцину пов'язані зі зниженням артеріального тиску і частоти серцевих скорочень у жінок у пременопаузі.

Ще один цікавий факт: згідно з дослідженням 2022 року, проведеним ученими Мічиганського державного університету, є підстави вважати, що окситоцин здатний стимулювати регенерацію пошкоджених клітин серцевого м'яза. Це відкриття дає надію на те, що гормон любові може допомогти людям, які перенесли серцевий напад, відновити втрачені клітини.

Але важливо враховувати не лише наявність стосунків, а й їхню якість. Дослідження 2017 року показало, що неодружені люди мають на 45% вищий ризик смертності від серцево-судинних захворювань порівняно з одруженими. Однак доктор Гелбман підкреслює, що шлюб сам по собі не є панацеєю:

"Хоча шлюб пов'язаний із нижчим ризиком серцевих захворювань, особливо у чоловіків, його вплив залежить від якості стосунків". Так, британське дослідження серед одружених чоловіків виявило, що поліпшення якості шлюбу з часом позитивно позначається на рівні холестерину та індексі маси тіла.

А що робити тим, хто не перебуває в романтичних стосунках? Відповідь проста: дружба і соціальні зв'язки також мають позитивний вплив на здоров'я серця. Доктор Гелбман запевняє, що міцні дружні стосунки і підтримка з боку сім'ї можуть знизити рівень стресу і зміцнити серцево-судинну систему. Навіть домашні улюбленці чинять сприятливий вплив, допомагаючи своїм господарям бути більш активними і товариськими.

Таким чином, любов у всіх її проявах — чи то романтична прихильність, чи то дружні стосунки, чи то турбота про домашнього улюбленця — здатна поліпшити наше здоров'я, знизити рівень стресу і навіть продовжити життя.

Нагадаємо, раніше Джулі розповідала про те, що бачать перед смертю "майже всі люди". Вона зазначила, що видіння, які бачать пацієнти на смертному одрі, заспокоюють. Крім того, в одному зі своїх останніх відео медсестра описала те, що відбувається з тілом людини після смерті.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.